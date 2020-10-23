https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581113290.html

США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану

США расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "Хезболлах" и Ирану, объявило в четверг министерство финансов США. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:29

2020-10-23T01:29

2020-10-23T01:29

майк помпео

министерство финансов сша

корпус стражей исламской революции

ирак

хезболла

вашингтон (город)

сша

ливан

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>" и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a>, объявило в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство финансов США</a>.В числе прочих в список попал посол Ирана в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> Ирадж Масджеди.Всего в списке два гражданина <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank">Ливана</a>, один иракец и три организации, включая "Международное объединение виртуальных СМИ" и "Исламское объединение радио и телевидения" - их США подозревают в сотрудничестве с иранским <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпусом стражей исламской революции</a>."Властные структуры Ирана, маскируясь под новостные организации или СМИ, атакуют США с целью подорвать демократический процесс в США", - добавил минфин.Иран отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы.В свою очередь, госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что попавший под санкции Масджеди является не только дипломатом, но и генералом КСИР, который США считают террористической организацией. По его словам, Масджеди на протяжении ряда лет координировал деятельность КСИР в Ираке, включая обучение иракского ополчения и проведение обширных финансовых операций.Помпео также заявил, что попавшие в список представители "Хезболлах" Набиль Каук и Хасан аль-Багдади входили в руководство движения, которое США считают террористическим.

https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578917177.html

ирак

вашингтон (город)

сша

ливан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, министерство финансов сша, корпус стражей исламской революции, ирак, хезболла, вашингтон (город), сша, ливан, в мире