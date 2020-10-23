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США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
США расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "Хезболлах" и Ирану, объявило в четверг министерство финансов США. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T01:29
2020-10-23T01:29
майк помпео
министерство финансов сша
корпус стражей исламской революции
ирак
хезболла
вашингтон (город)
сша
ливан
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "<a href="http://ria.ru/organization_KHezbolla/" target="_blank" data-auto="true">Хезболлах</a>" и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирану</a>, объявило в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство финансов США</a>.В числе прочих в список попал посол Ирана в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> Ирадж Масджеди.Всего в списке два гражданина <a href="http://ria.ru/location_Lebanon/" target="_blank">Ливана</a>, один иракец и три организации, включая "Международное объединение виртуальных СМИ" и "Исламское объединение радио и телевидения" - их США подозревают в сотрудничестве с иранским <a href="http://ria.ru/organization_Korpus_strazhejj_islamskojj_revoljucii/" target="_blank" data-auto="true">Корпусом стражей исламской революции</a>."Властные структуры Ирана, маскируясь под новостные организации или СМИ, атакуют США с целью подорвать демократический процесс в США", - добавил минфин.Иран отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы.В свою очередь, госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> заявил, что попавший под санкции Масджеди является не только дипломатом, но и генералом КСИР, который США считают террористической организацией. По его словам, Масджеди на протяжении ряда лет координировал деятельность КСИР в Ираке, включая обучение иракского ополчения и проведение обширных финансовых операций.Помпео также заявил, что попавшие в список представители "Хезболлах" Набиль Каук и Хасан аль-Багдади входили в руководство движения, которое США считают террористическим.
https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578917177.html
ирак
вашингтон (город)
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майк помпео, министерство финансов сша, корпус стражей исламской революции, ирак, хезболла, вашингтон (город), сша, ливан, в мире

США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану

01:29 23.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Быстров
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. США расширили список санкций по радикальному шиитскому движению в Ливане "Хезболлах" и Ирану, объявило в четверг министерство финансов США.
В числе прочих в список попал посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди.
Всего в списке два гражданина Ливана, один иракец и три организации, включая "Международное объединение виртуальных СМИ" и "Исламское объединение радио и телевидения" - их США подозревают в сотрудничестве с иранским Корпусом стражей исламской революции.
"Иранский режим атакует избирательный процесс в США, открыто пытаясь посеять рознь среди голосующего населения путем распространения дезинформации онлайн", - говорится в заявлении минфина.
"Властные структуры Ирана, маскируясь под новостные организации или СМИ, атакуют США с целью подорвать демократический процесс в США", - добавил минфин.
Иран отрицает обвинения США во вмешательстве в выборы.
В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что попавший под санкции Масджеди является не только дипломатом, но и генералом КСИР, который США считают террористической организацией. По его словам, Масджеди на протяжении ряда лет координировал деятельность КСИР в Ираке, включая обучение иракского ополчения и проведение обширных финансовых операций.
Помпео также заявил, что попавшие в список представители "Хезболлах" Набиль Каук и Хасан аль-Багдади входили в руководство движения, которое США считают террористическим.
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Майк ПомпеоМинистерство финансов СШАКорпус стражей исламской революцииИракХезболлаВашингтон (город)СШАЛиванВ мире
 
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