https://ria.ru/20201023/samolety-1581019682.html

Эксперты рассказали, в каких случаях нужно распечатывать посадочный талон

Путешественники объяснили, в каких случаях нужно распечатывать посадочный талон, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:47

2020-10-23T02:47

2020-10-23T02:49

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. </strong>Путешественники объяснили, в каких случаях нужно распечатывать посадочный талон, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/do-i-need-to-print-a-paper-pass-to-fly" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.В век смартфонов идея распечатывать посадочный талон кажется немного нелепой. Да и принтер есть не у всех. Но даже если турист летит не лоукостером с их высокой платой за печать, а регулярным рейсом, бумажная копия документа может оказаться совершенно необходимой по многим причинам.Например, некоторые аэропорты просто не принимают мобильные посадочные талоны. К примеру, у крупного британского лоукостера есть 15 городов, вылететь из которых можно только показав бумажный вариант. Причем в этом списке есть и столица Норвегии Осло. У главной немецкой авиакомпании гаваней, которые не примут мобильный посадочный, больше трех десятков.Более того, нередки случаи, когда улететь на курорт по электронному талону турист может, а вернуться домой – нет.Распечатать документ в аэропорту будет невозможно при слабом сигнале интернета или если, поймав его, приложение авиакомпании начнет медленно обновляться. При этом служба безопасности в пункте контроля не сможет пропустить пассажира, потому что, по правилам, при первичном осмотре должна поставить штамп о проведенной проверке именно на этот квиток.Большие проблемы возникнут у путешественника, если телефон разобьется, утонет, разрядится, сломается или на его счете будет недостаточно для роуминга денег.Да и если вы постоянно держите аппарат в руках, одновременно перетаскивая сумки, верхнюю одежду, его можно просто потерять или разбить экран (тогда QR-код станет нечитаемым).

https://ria.ru/20201020/abkhaziya-1579373063.html

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

осло

норвегия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, самолеты, туризм, пассажиры, новости - туризм, осло, норвегия