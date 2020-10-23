https://ria.ru/20201023/razvod-1581234619.html

Друг Бузовой назвал причину ее развода с Тарасовым

Хип-хоп и R&B исполнитель T-killah (Александр Тарасов) рассказал в интервью на YouTube о причинах развода Insta-звезды Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:22

2020-10-23T17:22

2020-10-23T17:22

шоубиз

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Хип-хоп и R&B исполнитель T-killah (Александр Тарасов) рассказал в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> о причинах развода Insta-звезды <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> и футболиста Дмитрия Тарасова.По словам певца, бывшие возлюбленные просто не сошлись в жизненных взглядах: амбициозная Ольга мечтала о карьере на сцене, а Дмитрий — о семейном счастье.— Это просто на бытовом уровне. Они просто в какой-то момент разошлись. Как говорится – от любви до ненависти один шаг, — заявил артист на шоу "Алена, блин!".Когда между парой возник конфликт, T-killah встала на сторону Тарасова, хотя был близким другом именно телеведущей. Он объяснил свою позицию тем, что мировоззрение футболиста ему ближе.Брак Бузовой и Тарасова распался в начале 2016 года. В 2019 году певица начала встречаться с блогером <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>, с которым состоит в отношениях и по сей день.По словам ясновидящих "Битвы экстрасенсов", звезда до сих пор испытывает боль от предательства бывшего мужа. Сама она заявляла, что действительно все еще <a href="https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html" target="_blank">хранит вещи футболиста</a>.

https://rsport.ria.ru/20200515/1571517962.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова