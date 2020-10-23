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Шоубиз
https://ria.ru/20201023/razvod-1581234619.html
Друг Бузовой назвал причину ее развода с Тарасовым
Хип-хоп и R&B исполнитель T-killah (Александр Тарасов) рассказал в интервью на YouTube о причинах развода Insta-звезды Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:22
2020-10-23T17:22
шоубиз
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Хип-хоп и R&amp;B исполнитель T-killah (Александр Тарасов) рассказал в интервью на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> о причинах развода Insta-звезды <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a> и футболиста Дмитрия Тарасова.По словам певца, бывшие возлюбленные просто не сошлись в жизненных взглядах: амбициозная Ольга мечтала о карьере на сцене, а Дмитрий — о семейном счастье.— Это просто на бытовом уровне. Они просто в какой-то момент разошлись. Как говорится – от любви до ненависти один шаг, — заявил артист на шоу "Алена, блин!".Когда между парой возник конфликт, T-killah встала на сторону Тарасова, хотя был близким другом именно телеведущей. Он объяснил свою позицию тем, что мировоззрение футболиста ему ближе.Брак Бузовой и Тарасова распался в начале 2016 года. В 2019 году певица начала встречаться с блогером <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>, с которым состоит в отношениях и по сей день.По словам ясновидящих "Битвы экстрасенсов", звезда до сих пор испытывает боль от предательства бывшего мужа. Сама она заявляла, что действительно все еще <a href="https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html" target="_blank">хранит вещи футболиста</a>.
https://rsport.ria.ru/20200515/1571517962.html
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ольга бузова

Друг Бузовой назвал причину ее развода с Тарасовым

17:22 23.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкИсполнитель Александр Тарасов (T-killah) и Ольга Бузова
Исполнитель Александр Тарасов (T-killah) и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Антон Белицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хип-хоп и R&B исполнитель T-killah (Александр Тарасов) рассказал в интервью на YouTube о причинах развода Insta-звезды Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова.
По словам певца, бывшие возлюбленные просто не сошлись в жизненных взглядах: амбициозная Ольга мечтала о карьере на сцене, а Дмитрий — о семейном счастье.
— Это просто на бытовом уровне. Они просто в какой-то момент разошлись. Как говорится – от любви до ненависти один шаг, — заявил артист на шоу "Алена, блин!".
Когда между парой возник конфликт, T-killah встала на сторону Тарасова, хотя был близким другом именно телеведущей. Он объяснил свою позицию тем, что мировоззрение футболиста ему ближе.
Брак Бузовой и Тарасова распался в начале 2016 года. В 2019 году певица начала встречаться с блогером Давидом Манукяном, с которым состоит в отношениях и по сей день.
По словам ясновидящих "Битвы экстрасенсов", звезда до сих пор испытывает боль от предательства бывшего мужа. Сама она заявляла, что действительно все еще хранит вещи футболиста.
Полузащитник московского Локомотива Дмитрий Тарасов с женой Ольгой Бузовой - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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ШоубизОльга Бузова
 
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