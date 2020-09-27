https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html
Бузовой на "Битве экстрасенсов" предрекли крах романа с Давой
Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:31
2020-09-27T11:31
2020-09-27T11:31
культура
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> стала участницей популярного шоу <a href="https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/s21e1" target="_blank">"Битва экстрасенсов"</a> на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об отношениях <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.Экстрасенсы отметили, что мать артистки не в восторге от ее избранника, а сама она несчастлива."Также ясновидящий заявил, что Бузова до сих пор испытывает боль от предательства мужчины и хранит его вещи. После этих слов звезда призналась, что экстрасенс описал ее чувства после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. У нее до сих пор хранятся предметы, оставленные экс-супругом."Многие коробки так и остались не распакованными. Недавно я нашла альбомы из прошлой жизни", - заявила исполнительница.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид манукян (dava), шоу-бизнес, ольга бузова
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Певица и телеведущая Ольга Бузова
стала участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов"
на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об отношениях Давидом Манукяном
.
Экстрасенсы отметили, что мать артистки не в восторге от ее избранника, а сама она несчастлива."
"Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Одного на другого поменяла. Исход будет таким же: снова слезы и истерика. Ваши отношения ни к чему не приведут", - сказал один из участников шоу.
Также ясновидящий заявил, что Бузова до сих пор испытывает боль от предательства мужчины и хранит его вещи. После этих слов звезда призналась, что экстрасенс описал ее чувства после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. У нее до сих пор хранятся предметы, оставленные экс-супругом.
"Многие коробки так и остались не распакованными. Недавно я нашла альбомы из прошлой жизни", - заявила исполнительница.