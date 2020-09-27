Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html
Бузовой на "Битве экстрасенсов" предрекли крах романа с Давой
Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T11:31
2020-09-27T11:31
культура
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
ольга бузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/87/1562878792_499:0:2433:1088_1400x0_80_0_0_ece2f603181c56c4a9803add523f7616.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> стала участницей популярного шоу <a href="https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/s21e1" target="_blank">"Битва экстрасенсов"</a> на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об отношениях <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.Экстрасенсы отметили, что мать артистки не в восторге от ее избранника, а сама она несчастлива."Также ясновидящий заявил, что Бузова до сих пор испытывает боль от предательства мужчины и хранит его вещи. После этих слов звезда призналась, что экстрасенс описал ее чувства после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. У нее до сих пор хранятся предметы, оставленные экс-супругом."Многие коробки так и остались не распакованными. Недавно я нашла альбомы из прошлой жизни", - заявила исполнительница.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/87/1562878792_741:0:2192:1088_1400x0_80_0_0_25f47b77b3491ec9bf0660879fb22e76.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
давид манукян (dava), шоу-бизнес, ольга бузова

Бузовой на "Битве экстрасенсов" предрекли крах романа с Давой

11:31 27.09.2020
11821
© YouTube канал Ольги БузовойСтоп-кадр видео клипа "Мандаринка" исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна
Стоп-кадр видео клипа Мандаринка исполнителей Ольги Бузовой и Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© YouTube канал Ольги Бузовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об отношениях Давидом Манукяном.
Экстрасенсы отметили, что мать артистки не в восторге от ее избранника, а сама она несчастлива."
© ТНТСкриншот шоу "Битва экстрасенсов", в котором Ольга Бузова стала участницей
Скриншот шоу Битва экстрасенсов, в котором Ольга Бузова стала участницей - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© ТНТ
Скриншот шоу "Битва экстрасенсов", в котором Ольга Бузова стала участницей
"Я вижу крест на этих отношениях. Это не любовь. Одного на другого поменяла. Исход будет таким же: снова слезы и истерика. Ваши отношения ни к чему не приведут", - сказал один из участников шоу.
Также ясновидящий заявил, что Бузова до сих пор испытывает боль от предательства мужчины и хранит его вещи. После этих слов звезда призналась, что экстрасенс описал ее чувства после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. У нее до сих пор хранятся предметы, оставленные экс-супругом.
"Многие коробки так и остались не распакованными. Недавно я нашла альбомы из прошлой жизни", - заявила исполнительница.
© ТНТСкриншот шоу "Битва экстрасенсов", в котором Ольга Бузова стала участницей
Скриншот шоу Битва экстрасенсов, в котором Ольга Бузова стала участницей - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© ТНТ
Скриншот шоу "Битва экстрасенсов", в котором Ольга Бузова стала участницей
210004
Обсудить0
КультураДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесОльга Бузова
Рекомендуем
Стоп-кадр из видео Екатерины Гордон с заявлением о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ
Катя Гордон поразила фанатов откровенным снимком
Актриса Yuko Takeuchi
Актриса из фильма "Звонок" покончила с собой
Алена Водонаева
Водонаева показала распухшее лицо после визита к стоматологу
Актриса Кристина Асмус
Асмус раскритиковали за очередную "обнаженку" в кино
В Минске перекрывают дороги и в центре стоят военные машины
В центр Минска стягивают войска
Американский актер Вин Дизель
Вин Дизель представил свой первый сингл
Девушка в краске
Астролог назвал цвета силы каждого знака зодиака
Никита Логинов
СМИ: умер актер из "Антикиллера" и "ДМБ" Никита Логинов
Крушение самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший при крушении Ан-26 на Украине рассказал о спасении
Актер Милош Бикович
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
Актер Алексей Панин
Панин раскрыл роль Пашаева в скандальной истории с собакой
Кадр из фильма Пшеничное море
В Москве открылся Фестиваль нового итальянского кино
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Россия не примет участия в переговорной платформе по "деоккупации" Крыма
Шоу Голос 60+
"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
Американская модель и актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала, как ее сестры выглядели до пластических операций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Путин рассказал об эффективности атомной отрасли России на фоне COVID-19
02:03Названы необычные признаки приближающегося инсульта
02:00Как не заболеть вирусной инфекцией? Пять лайфхаков
01:43Ереван показал кадры уничтожения азербайджанской военной колонны
01:40Стали известны даты саммита "Большой двадцатки"
01:36Форум регионов России и Белоруссии впервые пройдет онлайн из-за COVID-19
01:19Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией
01:12Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
01:10Россия "доверяет мудрости белорусского народа", заявила Матвиенко
01:05На МКС увеличилась скорость утечки воздуха
00:47Байден прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
00:41Глава МИД Армении обсудил ситуацию в Карабахе с замгоссекретаря США
00:26В Москве и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за COVID-19
00:18Назван регион с самым здоровым образом жизни
00:05Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года
23:39Посол России назвал главную помеху восстановлению сообщения с Белоруссией
23:13В Карабахе сообщили о десятках погибших в результате боевых действий
23:05В Москве умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:42США прокомментировали обострение конфликта в Карабахе
22:36Армения сообщила о захвате азербайджанской бронетехники в Карабахе
Лента новостейМолния