https://ria.ru/20200927/buzova-1577834949.html

Бузовой на "Битве экстрасенсов" предрекли крах романа с Давой

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей популярного шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T11:31

2020-09-27T11:31

2020-09-27T11:31

культура

давид манукян (dava)

шоу-бизнес

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Певица и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Бузова</a> стала участницей популярного шоу <a href="https://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/s21e1" target="_blank">"Битва экстрасенсов"</a> на телеканале ТНТ. Участники нового сезона огорчили ее предсказанием об отношениях <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давидом Манукяном</a>.Экстрасенсы отметили, что мать артистки не в восторге от ее избранника, а сама она несчастлива."Также ясновидящий заявил, что Бузова до сих пор испытывает боль от предательства мужчины и хранит его вещи. После этих слов звезда призналась, что экстрасенс описал ее чувства после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. У нее до сих пор хранятся предметы, оставленные экс-супругом."Многие коробки так и остались не распакованными. Недавно я нашла альбомы из прошлой жизни", - заявила исполнительница.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), шоу-бизнес, ольга бузова