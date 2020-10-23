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Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских С-400
Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:39
2020-10-23T02:39
россия
с-400 «триумф»
нато
алексей пушков
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> объяснил смысл закупки <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> зенитно-ракетных комплексов <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> у России.По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.Политик выразил мнение, что после покупки С-400 "официальные западные союзники" президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджепа Эрдогана</a> поменяли к нему свое отношение.Пушков также отметил, что покупкой российских установок турецкий лидер "укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой" и этим также поднял международный авторитет Анкары.
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россия
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россия, с-400 «триумф», нато, алексей пушков, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских С-400

02:39 23.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.
По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.

"Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику", — написал Пушков в телеграме.

Политик выразил мнение, что после покупки С-400 "официальные западные союзники" президента Турции Реджепа Эрдогана поменяли к нему свое отношение.
Пушков также отметил, что покупкой российских установок турецкий лидер "укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой" и этим также поднял международный авторитет Анкары.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса
 
РоссияС-400 «Триумф»НАТОАлексей ПушковТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
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