https://ria.ru/20201023/pushkov-1581114525.html

Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских С-400

Сенатор Алексей Пушков объяснил смысл закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:39

2020-10-23T02:39

2020-10-23T02:39

россия

с-400 «триумф»

нато

алексей пушков

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> объяснил смысл закупки <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцией</a> зенитно-ракетных комплексов <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> у России.По мнению политика, основные причины покупки Турцией российского вооружения больше политические, чем военные.Политик выразил мнение, что после покупки С-400 "официальные западные союзники" президента Турции <a href="http://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan/" target="_blank" data-auto="true">Реджепа Эрдогана</a> поменяли к нему свое отношение.Пушков также отметил, что покупкой российских установок турецкий лидер "укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой" и этим также поднял международный авторитет Анкары.

https://ria.ru/20201021/nato-1580803175.html

россия

турция

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-400 «триумф», нато, алексей пушков, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире