https://ria.ru/20201023/priroda-1581035350.html

"Это недопустимо!" К чему приведет изменение границ в нацпарках

Госдума рассматривает возможность приватизации земель национальных парков и изменения их границ: готовятся поправки в ФЗ "Об особо охраняемых природных... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

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всемирный фонд дикой природы

госдума рф

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Госдума рассматривает возможность приватизации земель национальных парков и изменения их границ: готовятся поправки в ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". Это нужно, чтобы облегчить жизнь местным. Дело в том, что строить на ООПТ ничего нельзя. Новых школ, больниц, детских садов нет — приходится ездить в другие населенные пункты. В свою очередь, представители экологических организаций и общественники категорически против того, чтобы сдвигались границы. Их аргумент: это навредит краснокнижным видам растений и животных, которые находятся под особой защитой. "Социальное напряжение"Поправки в ФЗ нижняя палата парламента приняла в первом чтении в середине октября. Законопроект внесли на рассмотрение еще в июне. Среди авторов — группа сенаторов, а также депутаты Сергей Неверов и Владимир Бурматов. "В составе двадцати семи национальных парков функционирует порядка 923 населенных пункта различных уровней, в которых проживают почти 371 тысяча человек. Федеральный статус этих земель и действующий в них жесткий правовой режим приводят к ограничению конституционных прав граждан", — говорится в пояснительной записке.Поправки в закон об ООПТ нужны, объясняют инициаторы, чтобы сохранить объекты природного наследия и снизить социальную напряженность. Люди, проживающие на территории нацпарков, постоянно сталкиваются с проблемами. Например, не могут получить землю под ИЖС и садоводство. Местным властям нельзя открывать там новые школы, медучреждения. Также возникают сложности при расселении из ветхого и аварийного жилья.Предлагают такое решение: предоставлять участки в границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения, в собственность субъектов или муниципалитетов. После этого физические и юридические лица смогут приватизировать землю. Застраивать все вдоль и поперек обещают запретить: по-прежнему должен соблюдаться особый режим. Но есть нюанс: правительство хотят наделить правом вносить изменения в границы нацпарков. Именно это вызвало возмущение экологов и общественников."Нет логической связи"Согласно действующему законодательству, нацпарки могут только расширяться. Еще в январе 2014-го президент Владимир Путин поручил кабинету министров разработать закон, который бы запрещал изымать земельные и лесные участки в границах государственных природных заповедников и нацпарков. Поправки в ФЗ "Об ООПТ" внесли в 2018-м. С тех пор все, что на территории национальных парков, официально закреплено в федеральную собственность и не подлежит отчуждению.Общественники и ученые опасаются новых поправок: некоторые положения, по их мнению, угрожают целостности заповедных земель. Директор программы "Регулирование охраны окружающей среды и природопользования" WWF России Татьяна Шувалова в разговоре с агентством объясняет: вся территория нацпарков зонирована. Помимо участков хозяйственного назначения есть и другие. К примеру, особо охраняемая зона: там можно проводить только экскурсии. В рекреационной допускается размещать музеи, информационные центры. А вот заповедная остается полностью нетронутой, все сохраняется в естественном состоянии.Даже небольшие изменения способны навредить окружающей среде. "Если земли начнут изымать, то там, по сути, можно будет делать все что угодно: строить дороги, прокладывать трубопроводы. Это недопустимо. Как и смещение границ внутри нацпарков — ведь в таком случае поменяется целевое назначение земли, — аргументирует Шувалова. — Теперь что касается жизни в хозяйственных зонах. Конечно, есть ограничения, они нужны, чтобы не навредить окружающей среде. Действительно, в чем-то они слишком жесткие. Наша общая задача — сделать так, чтобы людям было комфортно. Зачем при этом менять границы и убивать все живое?"По словам эколога, законопроект с поправками "выглядит непоследовательным": "В первой части нам предлагают решать проблемы в тех границах, которые есть. А затем говорят, что нужно их все-таки менять. Нет логической связи"."Надеюсь, нас услышат""Шестого октября состоялись так называемые нулевые слушания в Общественной палате, — рассказывает РИА Новости руководитель программы по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин. — Все приглашенные эксперты выразили несогласие по поводу того, что говорится об изменении границ. Через неделю проект закона приняли в первом чтении, наше мнение не учли. Готовятся поправки. Есть информация, что ко второму чтению этот пункт должны все-таки исключить. Надеюсь, нас услышат". Крейндлин добавляет: общественникам постоянно приходится "отбивать" заповедные земли от коммерческих структур. Разрешение пересматривать границы только ухудшит положение. Приводит пример: золотопромышленники получили участок на территории нацпарка "Югыд Ва" в Республике Коми. Но работы никак начать не могут — это вне закона. "В подобных случаях мы направляем иск в Верховный суд. Так и защищаем территории".Передачу территорий в собственность субъектов и муниципалитетов экспертное сообщество, подчеркивает собеседник, в целом поддерживает. Однако поправки нуждаются в доработке. В том виде, как сейчас, они "не решат в полном объеме социально-бытовые проблемы местных жителей".В свою очередь, в ОП обращают внимание: на особо охраняемых территориях — растения и животные, занесенные в Красную книгу. Одно из последствий изменений границ, в том числе и расширение зон хозяйственного назначения внутри нацпарка, — разрушение ценных природных комплексов и мест обитания редких видов. Общественники ссылаются на ФЗ "Об охране окружающей среды" и "О животном мире": все, что может привести к сокращению фауны и ухудшению среды их обитания, законом строго запрещено.Второе чтение должно пройти в ноябре. Экологи надеются, что их рекомендации и замечания учтут. Основа благополучия людей, настаивают они, — в бережном отношении к природе.

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578286514.html

https://ria.ru/20200610/1572696142.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный фонд дикой природы, госдума рф, greenpeace, природа, животные, экология, общество