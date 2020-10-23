С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы"
Автор проекта — Дмитрий Поштаренко, член Центрального штаба ОНФ, руководитель творческой мастерской "Невский Баталист" и создатель исторических трехмерных панорам и диорам.
"Главной нашей целью было создать поезд-музей, который проехал бы по всей стране и наглядно показал и ребенку, и взрослому, что такое война", — сказал Поштаренко.
Автор проекта — Дмитрий Поштаренко, член Центрального штаба ОНФ, руководитель творческой мастерской "Невский Баталист" и создатель исторических трехмерных панорам и диорам.
"Главной нашей целью было создать поезд-музей, который проехал бы по всей стране и наглядно показал и ребенку, и взрослому, что такое война", — сказал Поштаренко.
Музей на колесах состоит из 12 вагонов, в семи из них разместилась экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Музей на колесах состоит из 12 вагонов, в семи из них разместилась экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Первый вагон — организационный. Здесь экскурсантам выдают средства защиты — маски и перчатки, рассказывают о правилах поведения в необычном музее. Гости получают наушники и аудиогид. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк — машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.
Первый вагон — организационный. Здесь экскурсантам выдают средства защиты — маски и перчатки, рассказывают о правилах поведения в необычном музее. Гости получают наушники и аудиогид. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк — машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.
Более 150 полноразмерных фигур, участвующих в сюжетах, наглядно передают не только общую картину войны, но и личную историю каждого.
Более 150 полноразмерных фигур, участвующих в сюжетах, наглядно передают не только общую картину войны, но и личную историю каждого.
Над созданием музея работали две профессиональные команды. Одна взяла на себя концепцию и создание декораций, вторая — мультимедийную технологию и постановку света. При помощи декораторов, художников и скульпторов зритель сможет заглянуть в глаза каждому персонажу, понять эмоции и переживания людей.
Над созданием музея работали две профессиональные команды. Одна взяла на себя концепцию и создание декораций, вторая — мультимедийную технологию и постановку света. При помощи декораторов, художников и скульпторов зритель сможет заглянуть в глаза каждому персонажу, понять эмоции и переживания людей.
По словам Дмитрия Поштаренко, такого количества многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. Более того, вся работа по созданию музея из-за пандемии прошла в сжатые сроки. Заказ на создание необычного музея на колесах поступил в декабре прошлого года, а на наполнение вагонов композицией, "оживление фигур" и установку оборудования было отведено всего чуть более двух месяцев.
По словам Дмитрия Поштаренко, такого количества многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. Более того, вся работа по созданию музея из-за пандемии прошла в сжатые сроки. Заказ на создание необычного музея на колесах поступил в декабре прошлого года, а на наполнение вагонов композицией, "оживление фигур" и установку оборудования было отведено всего чуть более двух месяцев.
Над проектом работала команда из 70 человек. "Это был настоящий вызов — создать такую объемную картину за короткий период времени", — отметил Поштаренко.
Над проектом работала команда из 70 человек. "Это был настоящий вызов — создать такую объемную картину за короткий период времени", — отметил Поштаренко.
Была проведена колоссальная работа по изготовлению скульптурных групп — реконструкций реальных исторических фотографий.
Была проведена колоссальная работа по изготовлению скульптурных групп — реконструкций реальных исторических фотографий.
От пуговицы до звезды на фуражке — создатели музея постарались максимально точно передать все детали одежды военного времени. Особое внимание в экспозиции было уделено военной форме. В музее использованы оригинальные предметы одежды 1930-1940-х годов, а также копии, изготовленные из аутентичных материалов и специально состаренные.
От пуговицы до звезды на фуражке — создатели музея постарались максимально точно передать все детали одежды военного времени. Особое внимание в экспозиции было уделено военной форме. В музее использованы оригинальные предметы одежды 1930-1940-х годов, а также копии, изготовленные из аутентичных материалов и специально состаренные.
"Каждый посетитель музея найдет здесь "свою вещь", которую он видел у своих родственников, знакомых, которая хранится в его памяти", — уверены создатели экспозиции.
"Каждый посетитель музея найдет здесь "свою вещь", которую он видел у своих родственников, знакомых, которая хранится в его памяти", — уверены создатели экспозиции.
Чтобы усилить эффект присутствия, в поезде-музее используются дополнительные спецэффекты. К примеру, в вагоне, где рассказывают про блокаду Ленинграда, из открытой двери теплушки на посетителей дует ветер, а в медицинском вагоне они почувствуют "запах больницы".
Чтобы усилить эффект присутствия, в поезде-музее используются дополнительные спецэффекты. К примеру, в вагоне, где рассказывают про блокаду Ленинграда, из открытой двери теплушки на посетителей дует ветер, а в медицинском вагоне они почувствуют "запах больницы".
Перед отправкой поезда-музея по городам России экспозицию посетили почетные гости — первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.
Перед отправкой поезда-музея по городам России экспозицию посетили почетные гости — первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.
"Ближайшие полгода этот поезд будет в движении, и у огромного количества ребят — мальчишек, девчонок — будет возможность побывать там. Важно, что это сделано понятным для них языком: на панелях посмотреть, самим погрузиться... Для ребят 12—15 лет он (язык — Прим. ред.) понятен, и экспозиция точно останется в их памяти. У каждого, кто пройдет через эту экспозицию, она в душе точно останется", — отметил Кириенко.
"Ближайшие полгода этот поезд будет в движении, и у огромного количества ребят — мальчишек, девчонок — будет возможность побывать там. Важно, что это сделано понятным для них языком: на панелях посмотреть, самим погрузиться... Для ребят 12—15 лет он (язык — Прим. ред.) понятен, и экспозиция точно останется в их памяти. У каждого, кто пройдет через эту экспозицию, она в душе точно останется", — отметил Кириенко.
Предполагается, что "Поезд Победы" за время остановок посетят не менее 18 тысяч человек. Проект реализован при поддержке Минобрнауки и ОАО "РЖД". Информационным партнером проекта выступает РИА Новости.
Предполагается, что "Поезд Победы" за время остановок посетят не менее 18 тысяч человек. Проект реализован при поддержке Минобрнауки и ОАО "РЖД". Информационным партнером проекта выступает РИА Новости.