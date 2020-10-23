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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20201023/poezd-1581254560.html
С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы"
Необычный состав-музей "Поезд Победы" отправился в пятницу с седьмого перрона Белорусского вокзала. Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в его... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:45
2020-10-23T19:22
фото
75 лет великой победы
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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Необычный состав-музей "Поезд Победы" отправился в пятницу с седьмого перрона Белорусского вокзала. Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в его вагонах, как "машина времени" перемещает своих посетителей во времена Великой Отечественной войны. Ретро-поезд сделает остановку в 50 городах России.
россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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фото, россия, великая отечественная война (1941-1945), фото

С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы"

18:45 23.10.2020 (обновлено: 19:22 23.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Необычный состав-музей "Поезд Победы" отправился в пятницу с седьмого перрона Белорусского вокзала. Первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в его вагонах, как "машина времени" перемещает своих посетителей во времена Великой Отечественной войны. Ретро-поезд сделает остановку в 50 городах России.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Автор проекта — Дмитрий Поштаренко, член Центрального штаба ОНФ, руководитель творческой мастерской "Невский Баталист" и создатель исторических трехмерных панорам и диорам.

"Главной нашей целью было создать поезд-музей, который проехал бы по всей стране и наглядно показал и ребенку, и взрослому, что такое война", — сказал Поштаренко.

Автор проекта Поезда Победы Дмитрий Поштаренко в вагоне Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
1 из 14

Автор проекта — Дмитрий Поштаренко, член Центрального штаба ОНФ, руководитель творческой мастерской "Невский Баталист" и создатель исторических трехмерных панорам и диорам.

"Главной нашей целью было создать поезд-музей, который проехал бы по всей стране и наглядно показал и ребенку, и взрослому, что такое война", — сказал Поштаренко.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Музей на колесах состоит из 12 вагонов, в семи из них разместилась экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Волонтер у Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
2 из 14

Музей на колесах состоит из 12 вагонов, в семи из них разместилась экспозиция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Первый вагон — организационный. Здесь экскурсантам выдают средства защиты — маски и перчатки, рассказывают о правилах поведения в необычном музее. Гости получают наушники и аудиогид. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк — машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Волонтеры на входе в Поезд Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
3 из 14

Первый вагон — организационный. Здесь экскурсантам выдают средства защиты — маски и перчатки, рассказывают о правилах поведения в необычном музее. Гости получают наушники и аудиогид. Повествование ведется от лица ветерана-железнодорожника Елены Чухнюк — машиниста паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Более 150 полноразмерных фигур, участвующих в сюжетах, наглядно передают не только общую картину войны, но и личную историю каждого.

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
4 из 14

Более 150 полноразмерных фигур, участвующих в сюжетах, наглядно передают не только общую картину войны, но и личную историю каждого.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Над созданием музея работали две профессиональные команды. Одна взяла на себя концепцию и создание декораций, вторая — мультимедийную технологию и постановку света. При помощи декораторов, художников и скульпторов зритель сможет заглянуть в глаза каждому персонажу, понять эмоции и переживания людей.

Посетительница экспозиции Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
5 из 14

Над созданием музея работали две профессиональные команды. Одна взяла на себя концепцию и создание декораций, вторая — мультимедийную технологию и постановку света. При помощи декораторов, художников и скульпторов зритель сможет заглянуть в глаза каждому персонажу, понять эмоции и переживания людей.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

По словам Дмитрия Поштаренко, такого количества многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. Более того, вся работа по созданию музея из-за пандемии прошла в сжатые сроки. Заказ на создание необычного музея на колесах поступил в декабре прошлого года, а на наполнение вагонов композицией, "оживление фигур" и установку оборудования было отведено всего чуть более двух месяцев.

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
6 из 14

По словам Дмитрия Поштаренко, такого количества многофигурных композиций нет ни в одном музее мира. Более того, вся работа по созданию музея из-за пандемии прошла в сжатые сроки. Заказ на создание необычного музея на колесах поступил в декабре прошлого года, а на наполнение вагонов композицией, "оживление фигур" и установку оборудования было отведено всего чуть более двух месяцев.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Над проектом работала команда из 70 человек. "Это был настоящий вызов — создать такую объемную картину за короткий период времени", — отметил Поштаренко.

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
7 из 14

Над проектом работала команда из 70 человек. "Это был настоящий вызов — создать такую объемную картину за короткий период времени", — отметил Поштаренко.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Была проведена колоссальная работа по изготовлению скульптурных групп — реконструкций реальных исторических фотографий.

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
8 из 14

Была проведена колоссальная работа по изготовлению скульптурных групп — реконструкций реальных исторических фотографий.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

От пуговицы до звезды на фуражке — создатели музея постарались максимально точно передать все детали одежды военного времени. Особое внимание в экспозиции было уделено военной форме. В музее использованы оригинальные предметы одежды 1930-1940-х годов, а также копии, изготовленные из аутентичных материалов и специально состаренные.

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
9 из 14

От пуговицы до звезды на фуражке — создатели музея постарались максимально точно передать все детали одежды военного времени. Особое внимание в экспозиции было уделено военной форме. В музее использованы оригинальные предметы одежды 1930-1940-х годов, а также копии, изготовленные из аутентичных материалов и специально состаренные.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Каждый посетитель музея найдет здесь "свою вещь", которую он видел у своих родственников, знакомых, которая хранится в его памяти", — уверены создатели экспозиции.

Часть экспозиции вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
10 из 14

"Каждый посетитель музея найдет здесь "свою вещь", которую он видел у своих родственников, знакомых, которая хранится в его памяти", — уверены создатели экспозиции.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Чтобы усилить эффект присутствия, в поезде-музее используются дополнительные спецэффекты. К примеру, в вагоне, где рассказывают про блокаду Ленинграда, из открытой двери теплушки на посетителей дует ветер, а в медицинском вагоне они почувствуют "запах больницы".

Экспозиция вагона Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
11 из 14

Чтобы усилить эффект присутствия, в поезде-музее используются дополнительные спецэффекты. К примеру, в вагоне, где рассказывают про блокаду Ленинграда, из открытой двери теплушки на посетителей дует ветер, а в медицинском вагоне они почувствуют "запах больницы".

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Перед отправкой поезда-музея по городам России экспозицию посетили почетные гости — первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Олег Белозеров, Сергей Кириенко и Валерий Фальков во время пресс-подхода перед отправлением Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
12 из 14

Перед отправкой поезда-музея по городам России экспозицию посетили почетные гости — первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

"Ближайшие полгода этот поезд будет в движении, и у огромного количества ребят — мальчишек, девчонок — будет возможность побывать там. Важно, что это сделано понятным для них языком: на панелях посмотреть, самим погрузиться... Для ребят 12—15 лет он (язык — Прим. ред.) понятен, и экспозиция точно останется в их памяти. У каждого, кто пройдет через эту экспозицию, она в душе точно останется", — отметил Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время пресс-подхода перед отправлением Поезда Победы на перроне Белорусского вокзала в Москве
13 из 14

"Ближайшие полгода этот поезд будет в движении, и у огромного количества ребят — мальчишек, девчонок — будет возможность побывать там. Важно, что это сделано понятным для них языком: на панелях посмотреть, самим погрузиться... Для ребят 12—15 лет он (язык — Прим. ред.) понятен, и экспозиция точно останется в их памяти. У каждого, кто пройдет через эту экспозицию, она в душе точно останется", — отметил Кириенко.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© Фото : представлено пресс-службой ВОД "Волонтеры Победы"

Предполагается, что "Поезд Победы" за время остановок посетят не менее 18 тысяч человек. Проект реализован при поддержке Минобрнауки и ОАО "РЖД". Информационным партнером проекта выступает РИА Новости.

Поезд Победы
14 из 14

Предполагается, что "Поезд Победы" за время остановок посетят не менее 18 тысяч человек. Проект реализован при поддержке Минобрнауки и ОАО "РЖД". Информационным партнером проекта выступает РИА Новости.

© Фото : представлено пресс-службой ВОД "Волонтеры Победы"
 
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75 лет Великой ПобедыФотоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
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