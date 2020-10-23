С Белорусского вокзала Москвы отправился "Поезд Победы"

"Ближайшие полгода этот поезд будет в движении, и у огромного количества ребят — мальчишек, девчонок — будет возможность побывать там. Важно, что это сделано понятным для них языком: на панелях посмотреть, самим погрузиться... Для ребят 12—15 лет он (язык — Прим. ред.) понятен, и экспозиция точно останется в их памяти. У каждого, кто пройдет через эту экспозицию, она в душе точно останется", — отметил Кириенко.