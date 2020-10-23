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https://ria.ru/20201023/peskov-1581170045.html
Песков рассказал об обсуждении взаимодействия силовиков и бизнеса
Вопрос взаимодействия силовиков и предпринимателей обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:50
2020-10-23T12:50
эльвира набиуллина
российский союз промышленников и предпринимателей
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос взаимодействия силовиков и предпринимателей обсуждался на встрече президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>), сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Песков указал, что президент не проводил отдельной встречи с главой <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвирой Набиуллиной</a>. Ранее <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a> со ссылкой на свои источники сообщал, что Набиуллина вступилась перед президентом за топ-менеджера банка "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова, который находится в СИЗО. По данным издания, глава ЦБ говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения."В таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями без каких-либо ограничителей, без ранее заданных параметров. Поэтому, наверное, было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части. Тему - да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала", - ответил Песков на вопрос журналистов, какую реакцию эта тема вызвала у президента, считает ли он, что нужны какие-то новые меры и подходы в этой области.Уточняя, что вопрос касается именно последующей реакции Путина на данную тему, Песков отметил, что "ничего не может сказать и добавить к уже сказанному".
https://ria.ru/20201022/rspp-1580984260.html
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эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, экономика

Песков рассказал об обсуждении взаимодействия силовиков и бизнеса

12:50 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вопрос взаимодействия силовиков и предпринимателей обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Песков указал, что президент не проводил отдельной встречи с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Ранее Forbes со ссылкой на свои источники сообщал, что Набиуллина вступилась перед президентом за топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, который находится в СИЗО. По данным издания, глава ЦБ говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:15
Песков назвал темы, которые обсуждались на закрытой встрече Путина с РСПП
"В таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями без каких-либо ограничителей, без ранее заданных параметров. Поэтому, наверное, было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части. Тему - да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала", - ответил Песков на вопрос журналистов, какую реакцию эта тема вызвала у президента, считает ли он, что нужны какие-то новые меры и подходы в этой области.
Уточняя, что вопрос касается именно последующей реакции Путина на данную тему, Песков отметил, что "ничего не может сказать и добавить к уже сказанному".
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Эльвира НабиуллинаРоссийский союз промышленников и предпринимателейЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ПесковЭкономика
 
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