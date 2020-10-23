https://ria.ru/20201023/peskov-1581170045.html

Песков рассказал об обсуждении взаимодействия силовиков и бизнеса

Вопрос взаимодействия силовиков и предпринимателей обсуждался на встрече президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:50

2020-10-23T12:50

2020-10-23T12:50

эльвира набиуллина

российский союз промышленников и предпринимателей

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос взаимодействия силовиков и предпринимателей обсуждался на встрече президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (<a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>), сообщил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Песков указал, что президент не проводил отдельной встречи с главой <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвирой Набиуллиной</a>. Ранее <a href="http://ria.ru/product_Forbes/" target="_blank" data-auto="true">Forbes</a> со ссылкой на свои источники сообщал, что Набиуллина вступилась перед президентом за топ-менеджера банка "<a href="http://ria.ru/organization_TRAST/" target="_blank" data-auto="true">Траст</a>" Михаила Хабарова, который находится в СИЗО. По данным издания, глава ЦБ говорила о декриминализации экономических преступлений и об избыточной мере пресечения."В таких разговорах закрытая часть устраивается именно для того, чтобы провести откровенный обмен мнениями без каких-либо ограничителей, без ранее заданных параметров. Поэтому, наверное, было бы неправильно с моей стороны выдавать какую-то информацию с закрытой части. Тему - да, я подтверждаю, что эта тема фигурировала", - ответил Песков на вопрос журналистов, какую реакцию эта тема вызвала у президента, считает ли он, что нужны какие-то новые меры и подходы в этой области.Уточняя, что вопрос касается именно последующей реакции Путина на данную тему, Песков отметил, что "ничего не может сказать и добавить к уже сказанному".

https://ria.ru/20201022/rspp-1580984260.html

https://ria.ru/20201013/rspp-1579595342.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, российский союз промышленников и предпринимателей, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, экономика