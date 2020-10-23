https://ria.ru/20201023/perchatki-1581119061.html

Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19

Обычные зимние перчатки будут снижать риск заражения коронавирусом так же, как и резиновые, хотя эффективность контактного пути передачи COVID все еще... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:05

2020-10-23T06:05

2020-10-23T06:05

распространение нового коронавируса

владимир чуланов

александр лукашев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Обычные зимние перчатки будут снижать риск заражения коронавирусом так же, как и резиновые, хотя эффективность контактного пути передачи COVID все еще непонятна, и полноценно роль перчаток оценить трудно, заявил РИА Новости директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-lukashev/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашев</a>.Ранее главный инфекционист <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрава России</a>, профессор <a href="http://ria.ru/person_vladimir-chulanov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Чуланов</a> заявил, что перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний, но матерчатые перчатки, которые используют много раз, от коронавируса не спасают, а, наоборот, могут быть дополнительным риском инфицирования. Позже академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">РАН</a>, депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> раскритиковал медиков за заявления о неэффективности многоразовых перчаток как средств защиты от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/antiseptik-1581118722.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир чуланов, александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), госдума рф, геннадий онищенко, москва