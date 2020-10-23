Армения сообщила о жертве обстрела со стороны Азербайджана
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКаска на территории госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр сообщил о кончине жителя страны, раненого 1 октября в результате обстрела с сопредельной стороны.
"В ереванской больнице им. Микаеляна скончался житель села Мец Масрик Гегаркуникской области Армении Роберт Егиазарян,1968 года рождения, получивший тяжелое ранение 1 октября сего года в результате артиллерийского обстрела с азербайджанской стороны", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.