https://ria.ru/20201023/navalnyy-1581170626.html

Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию

Участие президента России Владимира Путина в отправке Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:51

2020-10-23T12:51

2020-10-23T13:04

генеральная прокуратура рф

в мире

россия

алексей навальный

дмитрий песков

владимир путин

германия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Участие президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в отправке Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Накануне Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить Навальному вылететь на лечение в Берлин.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.

https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html

https://ria.ru/20201022/putin-o-navalnom-1581096869.html

Егор Панкратов Гарант нарушил закон а так всё нормально...... 85

Von Stirliz Меня тут другое удивляет: как это жена Навального так вот взяла и обратилась к ВВП? Вот вы смогли бы дозвониться, хотя бы и в аналогичной ситуации? 69

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, в мире, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, германия