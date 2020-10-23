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https://ria.ru/20201023/navalnyy-1581170626.html
Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию
Участие президента России Владимира Путина в отправке Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:51
2020-10-23T13:04
генеральная прокуратура рф
в мире
россия
алексей навальный
дмитрий песков
владимир путин
германия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Участие президента России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> в отправке Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Накануне Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить Навальному вылететь на лечение в Берлин.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. <a href="https://ria.ru/organization_Organizacija_po_zapreshheniju_khi" target="_blank">ОЗХО</a> заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581112820.html
https://ria.ru/20201022/putin-o-navalnom-1581096869.html
Гарант нарушил закон а так всё нормально......
85
Меня тут другое удивляет: как это жена Навального так вот взяла и обратилась к ВВП? Вот вы смогли бы дозвониться, хотя бы и в аналогичной ситуации?
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россия
германия
РИА Новости
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генеральная прокуратура рф, в мире, россия, алексей навальный, дмитрий песков, владимир путин, германия

Песков рассказал об участии Путина в отправке Навального в Германию

12:51 23.10.2020 (обновлено: 13:04 23.10.2020)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Участие президента России Владимира Путина в отправке Алексея Навального в ФРГ заключалось лишь в поручении Генпрокуратуре снять ограничения на выезд, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Накануне Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что лично поручил прокуратуре разрешить Навальному вылететь на лечение в Берлин.

"Президент именно говорил, что он общался с Генпрокуратурой с учетом того, что на тот момент были обременения у Навального в правах на выезд за границу и он не мог выезжать за границу. В этой части да, это мог сделать только президент. Но разрешение на отправление больного, разрешение на его перевозку и так далее – это всё не имело никакого отношения к президенту. Это была целиком и полностью прерогатива врачей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о вовлечении Кремля в решение вопроса с выездом Навального на лечение в Германию.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключали его полного выздоровления.
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Генеральная прокуратура РФВ миреРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковВладимир ПутинГермания
 
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