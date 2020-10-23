https://ria.ru/20201023/nato-1581256793.html

НАТО расширит миссию в Ираке

Министры обороны НАТО поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена, заявил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:36

2020-10-23T18:36

2020-10-23T18:36

нато

ирак

йенс столтенберг

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министры обороны <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена, заявил генеральный секретарь альянса <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a>.Он добавил, что из-за пандемии коронавируса страны НАТО были вынуждены несколько сократить численность состава миссии в Ираке. "Сейчас мы вернули инструкторов, личный состав в Ирак, штат укомплектован", - отметил Столтенберг.В начале апреля главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В настоящее время в ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала из стран альянса и партнеров. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.

https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578684093.html

https://ria.ru/20201023/nato-1581180503.html

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ирак

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, ирак, йенс столтенберг, в мире