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НАТО расширит миссию в Ираке
Министры обороны НАТО поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена, заявил... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:36
2020-10-23T18:36
нато
ирак
йенс столтенберг
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министры обороны <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена, заявил генеральный секретарь альянса <a href="https://ria.ru/person_JJens_Stoltenberg" target="_blank">Йенс Столтенберг</a>.Он добавил, что из-за пандемии коронавируса страны НАТО были вынуждены несколько сократить численность состава миссии в Ираке. "Сейчас мы вернули инструкторов, личный состав в Ирак, штат укомплектован", - отметил Столтенберг.В начале апреля главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В настоящее время в ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала из стран альянса и партнеров. Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.
https://ria.ru/20201007/turtsiya-1578684093.html
https://ria.ru/20201023/nato-1581180503.html
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нато, ирак, йенс столтенберг, в мире

НАТО расширит миссию в Ираке

18:36 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Министры обороны НАТО поручили военным командующим приступить к расширению натовской миссии в Ираке, но ее точная численность пока не определена, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Слишком рано говорить о численности расширенной миссии, но она будет гораздо больше чем сейчас. Мы занимаемся подробным планированием, согласовываем детали", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам виртуального совещания глав минобороны стран альянса. По его словам, детальный план расширения миссии в Ираке будет рассмотрен на следующей встрече министров обороны.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса страны НАТО были вынуждены несколько сократить численность состава миссии в Ираке. "Сейчас мы вернули инструкторов, личный состав в Ирак, штат укомплектован", - отметил Столтенберг.
В начале апреля главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.
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