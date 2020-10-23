https://ria.ru/20201023/mintsifry-1581174025.html
Черкесова назвала свои основные задачи в Минцифры
Новый куратор медиа в Минцифры РФ Бэлла Черкесова назвала своими основными задачами дальнейшую поддержку медиа в новой цифровой реальности и поиск новых точек... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:06
2020-10-23T13:06
2020-10-23T13:15
дмитрий чернышенко
максут шадаев
михаил мишустин
бэлла черкесова
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Новый куратор медиа в Минцифры РФ <a href="https://ria.ru/person_bella-cherkesova/" target="_blank">Бэлла Черкесова</a> назвала своими основными задачами дальнейшую поддержку медиа в новой цифровой реальности и поиск новых точек для их монетизации.Ранее премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> освободил от должности замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Волина</a>. Курировать медиаотрасль в Минцифры будет Черкесова из администрации президента.Вопросами медиа Черкесова, по ее словам, занимается давно "бок о бок с министерством, и лично с Волиным прошли многое"."Рада стать частью профессиональной слаженной команды. Давно знакома и с министром Максутом Игоревичем (<a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Шадаевым</a>, главой Минцифры – ред.), и с (вице-премьером) <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Николаевичем Чернышенко</a>, и надеюсь, что совместно мы справимся со всеми предстоящими вызовами и задачами", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20201023/cherkesova-1581153265.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, максут шадаев, михаил мишустин, бэлла черкесова, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество