Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/maski-1581232683.html
Жириновский отметил важность ношения масок для защиты от COVID-19
Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза -... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:11
2020-10-23T17:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ярослав нилов
здоровье - общество
владимир жириновский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_3aaff17bcfc488be6ab599e469d05de4.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза - вне обсуждений, заявил лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a>.Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> в интервью радио Sputnik заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит россиян не игнорировать меры защиты от коронавируса.Он подчеркнул, что маска - это лишний барьер на пути заразы: хоть и не даёт 100% защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель, которые иначе распылялись бы в воздухе вместе с дыханием, чиханием или кашлем."Ведь именно в этих "каплях" содержится вирус, именно такой способ заражения называется респираторный - он основной для большинства болезней, в том числе и ковид. И маски существенно снижают риск заражения таким способом", - добавил Жириновский.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/privika-1580818399.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575584466_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e6ba29811eab7bdba66f04c55271436c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ярослав нилов, здоровье - общество, владимир жириновский, общество

Жириновский отметил важность ношения масок для защиты от COVID-19

17:11 23.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза - вне обсуждений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит россиян не игнорировать меры защиты от коронавируса.

"Бесплатное распространение масок наладить вполне можно. Цена одной - всего 3 рубля. Любой город в своем бюджете найдет для этого средства. Другое дело - как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок. Прежде всего, нужно прекратить раз и навсегда дискуссию, нужны и или нет маски, пора запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны, что с вирусом нужно просто смириться", - сказал Жириновский РИА Новости.

Он подчеркнул, что маска - это лишний барьер на пути заразы: хоть и не даёт 100% защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель, которые иначе распылялись бы в воздухе вместе с дыханием, чиханием или кашлем.
"Ведь именно в этих "каплях" содержится вирус, именно такой способ заражения называется респираторный - он основной для большинства болезней, в том числе и ковид. И маски существенно снижают риск заражения таким способом", - добавил Жириновский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Владимир Жириновский в защитной маске на пленарном заседании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
21 октября, 13:57
Жириновский запретил входить в его приемную без прививки от коронавируса
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ярослав НиловЗдоровье - ОбществоВладимир ЖириновскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния