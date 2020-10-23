https://ria.ru/20201023/maski-1581232683.html

Жириновский отметил важность ношения масок для защиты от COVID-19

Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза -... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:11

2020-10-23T17:11

2020-10-23T17:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ярослав нилов

здоровье - общество

владимир жириновский

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза - вне обсуждений, заявил лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a>.Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике <a href="https://ria.ru/person_JAroslav_Nilov_2" target="_blank">Ярослав Нилов</a> в интервью радио Sputnik заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит россиян не игнорировать меры защиты от коронавируса.Он подчеркнул, что маска - это лишний барьер на пути заразы: хоть и не даёт 100% защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель, которые иначе распылялись бы в воздухе вместе с дыханием, чиханием или кашлем."Ведь именно в этих "каплях" содержится вирус, именно такой способ заражения называется респираторный - он основной для большинства болезней, в том числе и ковид. И маски существенно снижают риск заражения таким способом", - добавил Жириновский.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/privika-1580818399.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ярослав нилов, здоровье - общество, владимир жириновский, общество