Жириновский отметил важность ношения масок для защиты от COVID-19
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Бесплатное распространение масок среди населения возможно наладить, но в первую очередь нужно прекратить дискуссию о необходимости ношения масок, их польза - вне обсуждений, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik заявил, что бесплатная раздача масок и перчаток убедит россиян не игнорировать меры защиты от коронавируса.
"Бесплатное распространение масок наладить вполне можно. Цена одной - всего 3 рубля. Любой город в своем бюджете найдет для этого средства. Другое дело - как убедить граждан их носить, а не просто совать в карман или, в лучшем случае, на подбородок. Прежде всего, нужно прекратить раз и навсегда дискуссию, нужны и или нет маски, пора запретить распространять в СМИ мнения, что маски не нужны или бесполезны, что с вирусом нужно просто смириться", - сказал Жириновский РИА Новости.
Он подчеркнул, что маска - это лишний барьер на пути заразы: хоть и не даёт 100% защиты, но удерживает значительную часть микроскопических капель, которые иначе распылялись бы в воздухе вместе с дыханием, чиханием или кашлем.
"Ведь именно в этих "каплях" содержится вирус, именно такой способ заражения называется респираторный - он основной для большинства болезней, в том числе и ковид. И маски существенно снижают риск заражения таким способом", - добавил Жириновский.
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