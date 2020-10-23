https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581147897.html
Якутии предоставят дополнительное оборудование для борьбы с COVID-19
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:00
2020-10-23T11:00
2020-10-23T11:00
распространение нового коронавируса
россия
республика саха (якутия)
дальний восток
юрий трутнев
нерюнгри
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер, полпред президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Трутнев провел в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a> совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса и о влиянии ограничительных мер и экономической ситуации на социальное развитие и экономику <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия)."Он дал ряд поручений профильным федеральным органам исполнительной власти, направленных на предоставление региону дополнительных медицинских средств и оборудования, проработку вопросов лечения больных коронавинусной инфекцией и принятие превентивных мер для недопущения распространения инфекции",- говорится в сообщении.Также Трутнев поручил министерству здравоохранения рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи."Будем работать с министерством здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Надо принимать дополнительные решения. Либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Надо обеспечить получение результатов тестирования не более чем через три дня. Якутии надо оказать помощь медикаментами. В борьбе с коронавирусом мы все должны работать совместно, работать коллективно", – цитирует вице-премьера пресс-служба.Также на заседании рассматривалась социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал – на 39,2%. Объем строительных работ снизился на 52,6%. Индекс оборота розничной торговли – на 10%. Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2020 года вырос до 5,8%.Вице-премьер дал поручение министерству финансов РФ провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/koronavirus-1581142398.html
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577979812.html
россия
республика саха (якутия)
дальний восток
нерюнгри
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), дальний восток, юрий трутнев, нерюнгри, экономика
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Трутнев провел в Нерюнгри
совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса и о влиянии ограничительных мер и экономической ситуации на социальное развитие и экономику Республики Саха
(Якутия).
"Он дал ряд поручений профильным федеральным органам исполнительной власти, направленных на предоставление региону дополнительных медицинских средств и оборудования, проработку вопросов лечения больных коронавинусной инфекцией и принятие превентивных мер для недопущения распространения инфекции",- говорится в сообщении.
Также Трутнев поручил министерству здравоохранения рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи.
"Будем работать с министерством здравоохранения Российской Федерации
. Надо принимать дополнительные решения. Либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Надо обеспечить получение результатов тестирования не более чем через три дня. Якутии надо оказать помощь медикаментами. В борьбе с коронавирусом мы все должны работать совместно, работать коллективно", – цитирует вице-премьера пресс-служба.
Также на заседании рассматривалась социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал – на 39,2%. Объем строительных работ снизился на 52,6%. Индекс оборота розничной торговли – на 10%. Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2020 года вырос до 5,8%.
Вице-премьер дал поручение министерству финансов РФ провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф