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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581147897.html
Якутии предоставят дополнительное оборудование для борьбы с COVID-19
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:00
2020-10-23T11:00
распространение нового коронавируса
россия
республика саха (якутия)
дальний восток
юрий трутнев
нерюнгри
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер, полпред президента на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Trutnev/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Трутнев</a> дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Трутнев провел в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungri/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгри</a> совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса и о влиянии ограничительных мер и экономической ситуации на социальное развитие и экономику <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">Республики Саха</a> (Якутия)."Он дал ряд поручений профильным федеральным органам исполнительной власти, направленных на предоставление региону дополнительных медицинских средств и оборудования, проработку вопросов лечения больных коронавинусной инфекцией и принятие превентивных мер для недопущения распространения инфекции",- говорится в сообщении.Также Трутнев поручил министерству здравоохранения рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи."Будем работать с министерством здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Надо принимать дополнительные решения. Либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Надо обеспечить получение результатов тестирования не более чем через три дня. Якутии надо оказать помощь медикаментами. В борьбе с коронавирусом мы все должны работать совместно, работать коллективно", – цитирует вице-премьера пресс-служба.Также на заседании рассматривалась социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал – на 39,2%. Объем строительных работ снизился на 52,6%. Индекс оборота розничной торговли – на 10%. Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2020 года вырос до 5,8%.Вице-премьер дал поручение министерству финансов РФ провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/koronavirus-1581142398.html
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россия
республика саха (якутия)
дальний восток
нерюнгри
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россия, республика саха (якутия), дальний восток, юрий трутнев, нерюнгри, экономика

Якутии предоставят дополнительное оборудование для борьбы с COVID-19

11:00 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское"
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение предоставить Якутии дополнительные медицинские средства и оборудование для лечения больных коронавирусом, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.
В рамках рабочей поездки на Дальний Восток Трутнев провел в Нерюнгри совещание о мерах по предупреждению распространения коронавируса и о влиянии ограничительных мер и экономической ситуации на социальное развитие и экономику Республики Саха (Якутия).
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"Он дал ряд поручений профильным федеральным органам исполнительной власти, направленных на предоставление региону дополнительных медицинских средств и оборудования, проработку вопросов лечения больных коронавинусной инфекцией и принятие превентивных мер для недопущения распространения инфекции",- говорится в сообщении.
Также Трутнев поручил министерству здравоохранения рассмотреть обращение республики об увеличении субсидии региональному бюджету на закупку авиационных работ для оказания медицинской помощи.
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"Будем работать с министерством здравоохранения Российской Федерации. Надо принимать дополнительные решения. Либо разворачивать дополнительные лаборатории, либо обеспечивать быструю транспортировку. Надо обеспечить получение результатов тестирования не более чем через три дня. Якутии надо оказать помощь медикаментами. В борьбе с коронавирусом мы все должны работать совместно, работать коллективно", – цитирует вице-премьера пресс-служба.
Также на заседании рассматривалась социально-экономическая ситуация, сложившаяся в Якутии. За январь-август 2020 года индекс промышленного производства в регионе сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Объем инвестиций в основной капитал – на 39,2%. Объем строительных работ снизился на 52,6%. Индекс оборота розничной торговли – на 10%. Уровень регистрируемой безработицы на конец июля 2020 года вырос до 5,8%.
Вице-премьер дал поручение министерству финансов РФ провести анализ социально-экономической ситуации в Якутии и совместно с региональным правительством представить предложения по мероприятиям, направленным на увеличение сбалансированности бюджета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаРоссияРеспублика Саха (Якутия)Дальний ВостокЮрий ТрутневНерюнгриЭкономика
 
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