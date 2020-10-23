Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581144280.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зарегистрирован в Чечне и составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:46
2020-10-23T10:47
распространение нового коронавируса
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709149_0:377:2856:1984_1400x0_80_0_0_07dfccebbe78cdb109648ff6086f7b63.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зарегистрирован в Чечне и составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чеченская Республика</a> - 0,3%, 2. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Республика Дагестан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Краснодарском крае, Башкирии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
чувашская республика (чувашия)
московская область (подмосковье)
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709149_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_ab2238a6932de37c1c4dfe26fc194356.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан)

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:46 23.10.2020 (обновлено: 10:47 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зарегистрирован в Чечне и составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика - 0,3%, 2. Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан - 0,6%", - говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Краснодарском крае, Башкирии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Чувашская Республика (Чувашия)Московская область (Подмосковье)Республика Татарстан (Татарстан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния