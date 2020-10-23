https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581144280.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зарегистрирован в Чечне и составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:46

2020-10-23T10:46

2020-10-23T10:47

распространение нового коронавируса

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709149_0:377:2856:1984_1400x0_80_0_0_07dfccebbe78cdb109648ff6086f7b63.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста коронавируса в России за сутки зарегистрирован в Чечне и составляет 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Чеченская Республика</a> - 0,3%, 2. <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московская область</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHuvashija/" target="_blank" data-auto="true">Чувашская Республика</a>, <a href="https://ria.ru/dag" target="_blank">Республика Дагестан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">Республика Татарстан</a> - 0,6%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,7% зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Краснодарском крае, Башкирии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, чеченская республика (чечня), чувашская республика (чувашия), московская область (подмосковье), республика татарстан (татарстан)