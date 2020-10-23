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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581119589.html
В Роспотребнадзоре рассказали о передаче COVID-19 от взрослых к детям
Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:40
2020-10-23T08:57
распространение нового коронавируса
арег тотолян
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости</strong>. Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Арег Тотолян.Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, уточнил Тотолян."И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — пояснил эпидемиолог.По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank">Тотолян</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
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арег тотолян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

В Роспотребнадзоре рассказали о передаче COVID-19 от взрослых к детям

06:40 23.10.2020 (обновлено: 08:57 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось, заявил РИА Новости директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.
Он подчеркнул, что именно взрослые заражают детей, а не наоборот.
"Первоначально, когда стало известно, что дети болеют редко, было предположение, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме или являются носителями вируса, и соответственно, от них заражаются пожилые. Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Главными "входными воротами" является рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом, то есть у детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, уточнил Тотолян.
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"И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более десяти процентов в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп", — пояснил эпидемиолог.
По его словам, у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом этого вируса очень немного. А раз у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек, заключил Тотолян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Москва
 
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