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Китай не потерпит попыток раскола страны, заявил Си Цзиньпин
Китай не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть "священную землю" страны, в ответ на такое будет нанесен "сокрушительный удар",... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:39
2020-10-23T08:39
си цзиньпин
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть "священную землю" страны, в ответ на такое будет нанесен "сокрушительный удар", заявил председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a>."Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины. В случае возникновения такой ситуации, китайский народ нанесет сокрушительный удар", - заявил Си Цзиньпин в выступлении в пятницу.Он подчеркнул, что Китай проводит оборонительную военную политику, вооруженные силы страны являются твердой силой по защите международного мира."Китай никогда не стремился к господству, к расширению и выступает решительно против великодержавности и политики грубой силы", - добавил китайский лидер.
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си цзиньпин, китай, в мире

Китай не потерпит попыток раскола страны, заявил Си Цзиньпин

08:39 23.10.2020
 
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
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ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости. Китай не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть "священную землю" страны, в ответ на такое будет нанесен "сокрушительный удар", заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины. В случае возникновения такой ситуации, китайский народ нанесет сокрушительный удар", - заявил Си Цзиньпин в выступлении в пятницу.
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"Китай никогда не стремился к господству, к расширению и выступает решительно против великодержавности и политики грубой силы", - добавил китайский лидер.
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