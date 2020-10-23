https://ria.ru/20201023/kitay-1581125949.html
Китай не потерпит попыток раскола страны, заявил Си Цзиньпин
Китай не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть "священную землю" страны, в ответ на такое будет нанесен "сокрушительный удар",... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:39
2020-10-23T08:39
2020-10-23T08:39
си цзиньпин
китай
в мире
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<strong>ПЕКИН, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> не позволит никакой силе бесцеремонно вмешиваться и пытаться расколоть "священную землю" страны, в ответ на такое будет нанесен "сокрушительный удар", заявил председатель КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпин</a>."Мы, конечно же, не будем безучастно наблюдать, как подрываются наш государственный суверенитет, безопасность и интересы развития, мы не позволим никакой силе грубо вмешиваться и расколоть священную землю нашей родины. В случае возникновения такой ситуации, китайский народ нанесет сокрушительный удар", - заявил Си Цзиньпин в выступлении в пятницу.Он подчеркнул, что Китай проводит оборонительную военную политику, вооруженные силы страны являются твердой силой по защите международного мира."Китай никогда не стремился к господству, к расширению и выступает решительно против великодержавности и политики грубой силы", - добавил китайский лидер.
https://ria.ru/20201022/tramp-1580947456.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, китай, в мире