https://ria.ru/20201023/karabakh-1581281995.html

В Кремле не знают, о каком прогрессе по Карабаху говорил Трамп

В Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:49

2020-10-23T21:49

2020-10-23T22:06

никол пашинян

ильхам алиев

сша

азербайджан

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

дональд трамп

нагорный карабах

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не знают, что имел в виду президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Трамп заявил, что достигнут "очень хороший прогресс" по Карабаху."Мы пока не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.Ранее Песков заявлял, что Россия делает все для того, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в мирное русло. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что в Кремле с сожалением констатируют, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщал, что в день несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581276568.html

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сша

азербайджан

армения

нагорный карабах

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, сша, азербайджан, армения, дональд трамп, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире