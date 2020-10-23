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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581281995.html
В Кремле не знают, о каком прогрессе по Карабаху говорил Трамп
В Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:49
2020-10-23T22:06
никол пашинян
ильхам алиев
сша
азербайджан
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
дональд трамп
нагорный карабах
дмитрий песков
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле пока не знают, что имел в виду президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее Трамп заявил, что достигнут "очень хороший прогресс" по Карабаху."Мы пока не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.Ранее Песков заявлял, что Россия делает все для того, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в мирное русло. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что в Кремле с сожалением констатируют, что <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху. Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщал, что в день несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхамом Алиевым</a> и премьером Армении <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a>.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581276568.html
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сша
азербайджан
армения
нагорный карабах
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никол пашинян, ильхам алиев, сша, азербайджан, армения, дональд трамп, нагорный карабах, дмитрий песков, в мире

В Кремле не знают, о каком прогрессе по Карабаху говорил Трамп

21:49 23.10.2020 (обновлено: 22:06 23.10.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. В Кремле пока не знают, что имел в виду президент США Дональд Трамп, говоря о прогрессе по Карабаху, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Трамп заявил, что достигнут "очень хороший прогресс" по Карабаху.
"Мы пока не знаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.
Ранее Песков заявлял, что Россия делает все для того, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе в мирное русло. Пресс-секретарь президента РФ отмечал, что в Кремле с сожалением констатируют, что Армения и Азербайджан пока не соблюдают московские договоренности по Карабаху. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что в день несколько раз говорит по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевСШААзербайджанАрменияДональд ТрампНагорный КарабахДмитрий ПесковВ мире
 
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