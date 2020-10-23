https://ria.ru/20201023/karabakh-1581270388.html

Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Карабаху

Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:59

2020-10-23T19:59

2020-10-23T22:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

майк помпео

дональд трамп

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорному Карабаху</a>.Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, где они встречаются с госсекретарем Майком Помпео.На вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: "Не хочу говорить"."Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", — добавил Трамп.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20171117/1508998080.html

Fed BI Может США смогут хоть как-то разрешить конфликт, потому что действия России все эти годы только усугубили его, привели к пролитию крови и многочисленным смертям, без какой-либо позитивной перспективы в будущем. 25

juws-w Армянами придётся убраться. Останутся те кто хочет мирно жить. 20

22

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире