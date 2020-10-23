Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581270388.html
Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Карабаху
Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:59
2020-10-23T22:16
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
майк помпео
дональд трамп
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_9b97f5f21d4fe96e12bb71720b1f1056.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорному Карабаху</a>.Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, где они встречаются с госсекретарем Майком Помпео.На вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: "Не хочу говорить"."Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", — добавил Трамп.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20171117/1508998080.html
Может США смогут хоть как-то разрешить конфликт, потому что действия России все эти годы только усугубили его, привели к пролитию крови и многочисленным смертям, без какой-либо позитивной перспективы в будущем.
25
Армянами придётся убраться. Останутся те кто хочет мирно жить.
20
22
нагорный карабах
сша
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579307528_68:0:2797:2047_1400x0_80_0_0_d37c997ef4042fe9a856b8745efa0b54.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, дональд трамп, нагорный карабах, сша, азербайджан, армения, в мире

Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Карабаху

19:59 23.10.2020 (обновлено: 22:16 23.10.2020)
 
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса
Президент США Дональд Трамп выступает перед толпой с балкона Голубой комнаты Белого дома после того как покинул больницу, где проходил лечение от коронавируса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил об "очень хорошем прогрессе" на переговорах по Нагорному Карабаху.
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана в пятницу находятся в Вашингтоне, где они встречаются с госсекретарем Майком Помпео.

"Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам.

На вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: "Не хочу говорить".
"Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс", — добавил Трамп.
Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года - РИА Новости, 1920, 17.11.2017
17 ноября 2017, 08:32
Нагорный Карабах стал примером сотрудничества США и России, считает эксперт
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Военная обстановка в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 10:44Инфографика
Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
Обсудить22
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМайк ПомпеоДональд ТрампНагорный КарабахСШААзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
22:15В Ростове-на-Дону водитель Infiniti бросил машину после ДТП с автобусом
Лента новостейМолния