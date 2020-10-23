https://ria.ru/20201023/karabakh-1581220625.html
В Карабахе заявили об ударах азербайджанской авиации по городу Мартакерту
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили в пятницу о бомбардировке азербайджанскими ВС города Мартакерт на севере Карабаха. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:17
2020-10-23T16:17
2020-10-23T16:49
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> заявили в пятницу о бомбардировке азербайджанскими ВС города Мартакерт на севере Карабаха."В этот момент вражеские силы бомбят Мартакерт. Применяется военная авиация", - сообщил официальный Инфоцентр НКР, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Карабаха.Кроме того, по данным центра, днем, примерно в 14.20 (13.20 мск), азербайджанская сторона обстреляла территорию общины Карегях Кашатагского района, используя установку "Град", затем участок дороги Карегях-Бердзор. " Помимо материального ущерба, жертв среди мирного населения нет. Кстати, военного объекта в этом районе нет", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580990396.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости.
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики
заявили в пятницу о бомбардировке азербайджанскими ВС города Мартакерт на севере Карабаха.
"В этот момент вражеские силы бомбят Мартакерт. Применяется военная авиация", - сообщил официальный Инфоцентр НКР, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Карабаха.
Кроме того, по данным центра, днем, примерно в 14.20 (13.20 мск), азербайджанская сторона обстреляла территорию общины Карегях Кашатагского района, используя установку "Град", затем участок дороги Карегях-Бердзор. " Помимо материального ущерба, жертв среди мирного населения нет. Кстати, военного объекта в этом районе нет", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт
. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.