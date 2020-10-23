https://ria.ru/20201023/karabakh-1581174955.html
Песков прокомментировал возможность встречи Алиева и Пашиняна в Москве
Россия делает все для того, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в Нагорном Карабахе в мирное русло, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:10
2020-10-23T13:10
2020-10-23T13:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
москва
азербайджан
армения
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия делает все для того, чтобы остановить войну и вывести вопрос урегулирования в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a> в мирное русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана в Москве.Президент Азербайджана <a href="https://ria.ru/person_Ilkham_Aliev" target="_blank">Ильхам Алиев</a> ранее заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении <a href="https://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan" target="_blank">Николом Пашиняном</a> в Москве, но, по словам азербайджанского лидера, он не получал приглашения от российского коллеги Владимира Путина для визита в столицу РФ.
https://ria.ru/20200929/voyna-1577910289.html
1
нагорный карабах
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, москва, азербайджан, армения, в мире