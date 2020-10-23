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https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581218166.html
Ученые исключили "военный след" в загрязнении вод Камчатки
Военные объекты не оказали никакого влияния на загрязнения вод на Камчатке, из-за которого массово погибли морские животные, заявил в пятницу академик РАН... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:10
2020-10-23T16:10
загрязнение воды на камчатке
российская академия наук
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
николай касимов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Военные объекты не оказали никакого влияния на загрязнения вод на Камчатке, из-за которого массово погибли морские животные, заявил в пятницу академик РАН <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Kasimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Касимов</a>."Все ручейки и речки, которые там есть [в районе загрязнения], не испытывают воздействия ни военных объектов, ни захоронений ядохимикатов, которые находятся в стабильном состоянии", - сказал Касимов в ходе проведенного онлайн круглого стола.Академик сослался на заключение своего коллеги Романа Чалова, который многие годы занимается исследованием рек Камчатки.Причиной ЧП в Авачинском заливе официально признано цветение водорослей, отравивших воду токсинами, объявил ранее вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов.Росту токсичных водорослей, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовства</a>, способствовали штормовая погода и превышение месячной нормы осадков.Кроме того, сыграло роль снижение содержания кислорода в воде, "когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы", отметил Адрианов.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.Впоследствии на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581205001.html
https://ria.ru/20201023/zagryaznenie-1581199955.html
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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загрязнение воды на камчатке, российская академия наук, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), николай касимов, происшествия

Ученые исключили "военный след" в загрязнении вод Камчатки

16:10 23.10.2020
 
© Фото : СК РФСотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке
Сотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Военные объекты не оказали никакого влияния на загрязнения вод на Камчатке, из-за которого массово погибли морские животные, заявил в пятницу академик РАН Николай Касимов.
"Все ручейки и речки, которые там есть [в районе загрязнения], не испытывают воздействия ни военных объектов, ни захоронений ядохимикатов, которые находятся в стабильном состоянии", - сказал Касимов в ходе проведенного онлайн круглого стола.
Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 15:08
Академик РАН рассказал, откуда на Камчатке появились токсичные водоросли
Академик сослался на заключение своего коллеги Романа Чалова, который многие годы занимается исследованием рек Камчатки.
Причиной ЧП в Авачинском заливе официально признано цветение водорослей, отравивших воду токсинами, объявил ранее вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов.
Росту токсичных водорослей, по данным Росрыболовства, способствовали штормовая погода и превышение месячной нормы осадков.
Мертвые морские животные на берегу, Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 14:46
В РАН назвали причину ЧП в Авачинском заливе на Камчатке
Кроме того, сыграло роль снижение содержания кислорода в воде, "когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы", отметил Адрианов.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже.
Впоследствии на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона.
 
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Загрязнение воды на КамчаткеРоссийская академия наукФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Николай КасимовПроисшествия
 
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