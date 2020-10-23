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https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581207220.html
Морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке
Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:22
2020-10-23T15:22
светлана радионова
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Андрей Адрианов на круглом столе в РАН в пятницу."Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши - ред.), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает", - сказал Адрианов.Сегодня глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581205001.html
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светлана радионова, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия

Морские млекопитающие не пострадали от токсичных водорослей на Камчатке

15:22 23.10.2020
 
© Фото : СК РФСотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке
Сотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Морские млекопитающие не пострадали от воздействия токсичных водорослей, ставших причиной массовой гибели гидробионтов на Камчатке, заявил вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов на круглом столе в РАН в пятницу.
"Гибли донные гидробионты и рыбы, тогда как литоральные организмы, живущие в зоне заплеска (экологическая зона на границе моря и суши - ред.), и придонные рыбы были в достаточно хорошем состоянии. Как мы видим, морские млекопитающие не пострадали, хотя, конечно же, нужно будет обратить внимание на мониторинг каланов. Они как раз питаются морскими ежами и моллюсками. Что касается других млекопитающих, у нас опасений не возникает", - сказал Адрианов.
Семья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 15:08
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Сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
 
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Светлана РадионоваРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
 
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