https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581205001.html

Академик РАН рассказал, откуда на Камчатке появились токсичные водоросли

Российские ученые обнаружили крупные пятна токсичного планктона водоросли на Камчатке еще весной, они пришли из Японии, заявил академик РАН, заведующий кафедрой РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:08

2020-10-23T15:08

2020-10-23T15:08

загрязнение воды на камчатке

новости - экология

светлана радионова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

камчатский край

япония

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Российские ученые обнаружили крупные пятна токсичного планктона водоросли на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a> еще весной, они пришли из Японии, заявил академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников.По его словам, ученые центра морских исследований МГУ предсказали негативное развитие событий еще в мае, узнав об обнаружении в районе <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> "пятна красноватого цвета очень значительных размеров", которое шло на север. А в августе такие пятна были обнаружены на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>. Во взятых пробах была на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей."Оказалось, что это очень токсичные водоросли", - добавил академик, под руководством которого сотрудники биофака МГУ занимались расследованием.Сегодня глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.

https://ria.ru/20201015/kamchatka-1579880589.html

камчатский край

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, новости - экология, светлана радионова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, япония