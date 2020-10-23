Академик РАН рассказал, откуда на Камчатке появились токсичные водоросли
© РИА Новости / Александр ПирагисСемья отдыхает на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские ученые обнаружили крупные пятна токсичного планктона водоросли на Камчатке еще весной, они пришли из Японии, заявил академик РАН, заведующий кафедрой биоинженерии биологического факультета МГУ им. Ломоносова Михаил Кирпичников.
"Ученые… наблюдали большие пятна величиной по диаметру в несколько сотен километров планктона в отдаленных районах от Камчатки. Сначала это (пятна - ред.) сместилось на север, на Чукотку, а потом спустилось на юго-восточное и юго-западное побережье Камчатки", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам расследования экологической катастрофы на Камчатке. Трансляция ведется на YouTube-странице РИА Новости.
По его словам, ученые центра морских исследований МГУ предсказали негативное развитие событий еще в мае, узнав об обнаружении в районе Японии "пятна красноватого цвета очень значительных размеров", которое шло на север. А в августе такие пятна были обнаружены на Чукотке. Во взятых пробах была на несколько порядков превышена концентрация красных микроводорослей.
"Оказалось, что это очень токсичные водоросли", - добавил академик, под руководством которого сотрудники биофака МГУ занимались расследованием.
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Сегодня глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что специалисты провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатке, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.