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https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581195878.html
Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке
Специалисты Росприроднадзора провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:34
2020-10-23T14:50
светлана радионова
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
загрязнение воды на камчатке
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
камчатский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту, заявила глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> на круглом столе в <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> в пятницу."На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим", - сказала Радионова.Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к наблюдаемой массовой гибели обитателей моря.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
https://ria.ru/20201023/zagryaznenie-1581199955.html
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камчатский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК
В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.
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светлана радионова, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, происшествия

Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

14:34 23.10.2020 (обновлено: 14:50 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВыброшенные на берег Авачинской губы морские ежи
Выброшенные на берег Авачинской губы морские ежи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на круглом столе в РАН в пятницу.
"На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим", - сказала Радионова.
Мертвые морские животные на берегу, Камчатка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 14:46
В РАН назвали причину ЧП в Авачинском заливе на Камчатке
Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к наблюдаемой массовой гибели обитателей моря.
История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. СК РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.
 
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Светлана РадионоваРоссийская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Загрязнение воды на КамчаткеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Камчатский крайПроисшествия
 
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