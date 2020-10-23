https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581195878.html

Росприроднадзор не выявил техногенной причины загрязнения на Камчатке

Специалисты Росприроднадзора провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:34

2020-10-23T14:34

2020-10-23T14:50

светлана радионова

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

загрязнение воды на камчатке

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

камчатский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a> провели около пяти тысяч исследований места экологической катастрофы на Камчатки, но не обнаружили техногенных источников загрязнения, которые могли бы привести к такому эффекту, заявила глава Росприроднадзора <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Radionova/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Радионова</a> на круглом столе в <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> в пятницу."На сегодняшний момент мы провели почти пять тысяч исследований, отобрали сотни проб и все эти исследования говорят о том, что мы не видим ярко выраженного техногенного характера воздействия на среду обитания гидробионтов, о гибели которых мы говорим", - сказала Радионова.Она уточнила, что специалисты брали пробы в акватории, на полигонах, сооружениях водоканала и ТЭЦ. Были обнаружены превышения по некоторым показателям, но они не могли привести к наблюдаемой массовой гибели обитателей моря.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Недавно стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ и РАН ранее назвали природную причину приоритетной версией загрязнения на Камчатке.

https://ria.ru/20201023/zagryaznenie-1581199955.html

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камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Расследование по факту загрязнения акватории Камчатки. Кадры СК В период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах "Бабья", "Большая Лагерная" и "Малая Лагерная" – в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края – вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух граждан, занимавшихся серфингом, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз. 2020-10-23T14:34 true PT1M09S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), загрязнение воды на камчатке, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), камчатский край, происшествия