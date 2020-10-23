https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581165952.html

Глава Минприроды заявил о постепенном восстановлении океана на Камчатке

Ученые не зафиксировали исчезновения обитателей подводного мира в акватории Камчатки и отметили постепенное восстановление фауны, заявил глава Минприроды... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:32

2020-10-23T12:32

2020-10-23T14:05

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Ученые не зафиксировали исчезновения обитателей подводного мира в акватории Камчатки и отметили постепенное восстановление фауны, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kobylkin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кобылкин</a>.Кобылкин отметил, что ЧП на полуострове в ведомстве объясняют естественными, природными причинами. Такой же позиции придерживаются в <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственном комитете</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank">Российской академии наук</a>.По его словам, ситуация в акватории Камчатки улучшается."Наши ребята, водолазы, смотрят периодически, как восстанавливается мир. Крабы продолжают ползать по дну, осьминоги, рыбы. Мы это все видим по батискафам нашим, видеокамерам", — сказал Кобылкин в пятницу в эфире телеканала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank">"Россия 24"</a>.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября, когда серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии Минприроды региона сообщило, что эксперты нашли на пляже и в ближайших бухтах на восточном и западном побережьях полуострова множество мертвых животных.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/kamchatka-1581143851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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