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https://ria.ru/20201023/johnsonjohnson-1581289384.html
WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
Испытания вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson возобновятся очень скоро, поскольку болезнь добровольца не была связана с вакцинацией,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T23:39
2020-10-23T23:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
аргентина
johnson & johnson
бразилия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Испытания вакцины от<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавируса</a> американской компании <a href="http://ria.ru/organization_Johnson_Johnson/" target="_blank" data-auto="true">Johnson&amp;Johnson</a> возобновятся очень скоро, поскольку болезнь добровольца не была связана с вакцинацией, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Washington Post</a> со ссылкой на два неназванных источника.Позднее сама компания подтвердила, что готовится возобновить третий этап испытаний вакцины. Отмечается, что совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рекомендовал возобновить набор людей для исследований. После консультаций с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), стали вестись подготовительные работы к возобновлению испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Обсуждения с другими регуляторами во всем мире о возобновлении программы клинических испытаний продолжаются.По данным газеты Washington Post, мужчина, получивший вакцину, перенес инсульт. Расследовавший случай независимый комитет пришел к выводу, что это не было связано с вакциной.Чтобы сделать это заключение, были исследованы не только медицинские данные, связанные с этим случаем, но и данные о 100 тысячах человек, получивших вакцины, которые используют ту же самую базовую технологию.Ранее стало известно, что Johnson&amp;Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank" data-auto="true">Аргентины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank" data-auto="true">Колумбии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank" data-auto="true">Перу</a>, США, <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/astrazeneca-1581286753.html
https://ria.ru/20201020/koronavirus-1580714460.html
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аргентина
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, аргентина, johnson & johnson, бразилия, сша, в мире

WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson

23:39 23.10.2020 (обновлено: 23:53 23.10.2020)
 
© AP Photo / Mel EvansЛоготип компании Johnson & Johnson
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Mel Evans
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson возобновятся очень скоро, поскольку болезнь добровольца не была связана с вакцинацией, сообщает газета Washington Post со ссылкой на два неназванных источника.
Позднее сама компания подтвердила, что готовится возобновить третий этап испытаний вакцины. Отмечается, что совет по мониторингу данных и безопасности (DSMB) рекомендовал возобновить набор людей для исследований. После консультаций с управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), стали вестись подготовительные работы к возобновлению испытаний в США. Обсуждения с другими регуляторами во всем мире о возобновлении программы клинических испытаний продолжаются.
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По данным газеты Washington Post, мужчина, получивший вакцину, перенес инсульт. Расследовавший случай независимый комитет пришел к выводу, что это не было связано с вакциной.
Чтобы сделать это заключение, были исследованы не только медицинские данные, связанные с этим случаем, но и данные о 100 тысячах человек, получивших вакцины, которые используют ту же самую базовую технологию.
Ранее стало известно, что Johnson&Johnson приступила к третьему этапу испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в третьей фазе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, США, Чили и ЮАР, в ходе испытаний будет изучаться "безопасность и эффективность одной дозы вакцины в сравнении с плацебо для предупреждения COVID-19". Компания ожидает, что первая партия вакцины будет доступна в начале 2021 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыАргентинаJohnson & JohnsonБразилияСШАВ мире
 
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