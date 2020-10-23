https://ria.ru/20201023/ispytaniya-1581194224.html

Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400

Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:31

2020-10-23T14:31

2020-10-23T17:21

морган ортагус

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

с-400 «триумф»

f-35

турция

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

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<strong>АНКАРА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>.Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп, с 13 по 17 октября. По словам представителя американского Госдепа Морган Ортагус, США "самым решительным образом осудят" действия Анкары, если информация об испытаниях подтвердится. Вашингтон также пригрозил турецкой стороне "серьезными последствиями" в случае активации ЗРК.Как подчеркнул президент, Анкара "настроена решительно" и будет "двигаться дальше, как и намечала".Он также добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готова и дальше обсуждать этот вопрос с коллегами из США.Поставки новейших российских ЗРК С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank">F-35</a>, а также ввести санкции. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.

https://ria.ru/20201021/nato-1580803175.html

Gunnar Off Эрдоган пошёл вразнос. И против Европы, и против штатов, и против России. При очередном покушении из России его предупреждать уже не будут. 128

Виталий Мальков )) Мой ишак! Хочу имею, хочу езжу... 117

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турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морган ортагус, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), с-400 «триумф», f-35, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире