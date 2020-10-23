Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400
14:31 23.10.2020 (обновлено: 17:21 23.10.2020)
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© Фото : Turkish Defence Ministry
АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп, с 13 по 17 октября. По словам представителя американского Госдепа Морган Ортагус, США "самым решительным образом осудят" действия Анкары, если информация об испытаниях подтвердится. Вашингтон также пригрозил турецкой стороне "серьезными последствиями" в случае активации ЗРК.
"Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России", — сказал Эрдоган журналистам.
Как подчеркнул президент, Анкара "настроена решительно" и будет "двигаться дальше, как и намечала".
Он также добавил, что Турция не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готова и дальше обсуждать этот вопрос с коллегами из США.
Поставки новейших российских ЗРК С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.