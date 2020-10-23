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https://ria.ru/20201023/ispytaniya-1581194224.html
Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400
Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:31
2020-10-23T17:21
морган ортагус
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
с-400 «триумф»
f-35
турция
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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<strong>АНКАРА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер <a href="https://ria.ru/person_Redzhep_EHrdogan" target="_blank">Тайип Эрдоган</a>.Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп, с 13 по 17 октября. По словам представителя американского Госдепа Морган Ортагус, США "самым решительным образом осудят" действия Анкары, если информация об испытаниях подтвердится. Вашингтон также пригрозил турецкой стороне "серьезными последствиями" в случае активации ЗРК.Как подчеркнул президент, Анкара "настроена решительно" и будет "двигаться дальше, как и намечала".Он также добавил, что <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турция</a> не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готова и дальше обсуждать этот вопрос с коллегами из США.Поставки новейших российских ЗРК С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей <a href="http://ria.ru/product_F_35/" target="_blank">F-35</a>, а также ввести санкции. <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank">Анкара</a> отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
https://ria.ru/20201021/nato-1580803175.html
Эрдоган пошёл вразнос. И против Европы, и против штатов, и против России. При очередном покушении из России его предупреждать уже не будут.
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)) Мой ишак! Хочу имею, хочу езжу...
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турция
сша
РИА Новости
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морган ортагус, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), с-400 «триумф», f-35, турция, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган ответил на претензии США по испытаниям С-400

14:31 23.10.2020 (обновлено: 17:21 23.10.2020)
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Turkish Defence Ministry
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АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Анкара не собирается просить у Вашингтона разрешения на испытания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Вооруженные силы Турции протестировали российские системы ПВО на севере страны, в районе города Синоп, с 13 по 17 октября. По словам представителя американского Госдепа Морган Ортагус, США "самым решительным образом осудят" действия Анкары, если информация об испытаниях подтвердится. Вашингтон также пригрозил турецкой стороне "серьезными последствиями" в случае активации ЗРК.

"Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России", — сказал Эрдоган журналистам.

Как подчеркнул президент, Анкара "настроена решительно" и будет "двигаться дальше, как и намечала".
Он также добавил, что Турция не отказывается от приобретения американских систем ПВО Patriot и готова и дальше обсуждать этот вопрос с коллегами из США.
Поставки новейших российских ЗРК С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. США также пригрозили задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:45
В НАТО оценили возможность интеграции турецких С-400 в оборону альянса
 
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Морган ОртагусПэтриот (зенитный ракетный комплекс )С-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
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