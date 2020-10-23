https://ria.ru/20201023/iphone-1581181391.html

В России "римский" iPhone 12 продают за 3 миллиона рублей

Российские кастомизаторы продукции компании Apple объявили о выходе специальной серии смартфонов iPhone 12. Как заявляют в Caviar, она посвящена легендарным... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:48

2020-10-23T13:48

2020-10-23T14:04

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технологии

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Российские кастомизаторы продукции компании <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> объявили о выходе специальной серии смартфонов <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Как <u><a href="https://caviar-phone.ru/caviar-iphone-12-pro/warrior/" target="_blank" rel="nofollow noopener">заявляют</a></u> в Caviar, она посвящена легендарным воинам разных народов и времен — от викингов до самураев.В отделке вполне стандартный iPhone используются титан, золото, мрамор, рубины, кожа, мех и дамасская сталь. Но наиболее интересным смотрится версия Imperator — в корпусе такого смартфона использована частица настоящего копья римской армии эпохи императора Константина.Подобные смартфоны вышли лимитированной серией — 99 экземпляров. Из них "римского" варианта выпущено 7 штук, что совпадает с количеством холмов, на котором построен "вечный город".Стоимость улучшенных iPhone колеблется от 299 000 до 3 000 000 рублей.

https://ria.ru/20201023/iphone-1581110072.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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