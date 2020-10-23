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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201023/gospital-1581230667.html
В КЧР открылся резервный госпиталь на 80 мест для больных COVID-19
В столице Карачаево-Черкесии приступил к работе резервный ковид-госпиталь с коечной мощностью 80 мест на базе республиканской̆ клинической больницы, сообщает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:02
2020-10-23T17:02
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 23 окт — РИА Новости. </strong>В столице Карачаево-Черкесии приступил к работе резервный ковид-госпиталь с коечной мощностью 80 мест на базе республиканской̆ клинической больницы, сообщает пресс-служба главы региона.В настоящее время в госпитале проходят лечение 11 пациентов.В пресс-службе отметили, что медучреждение работало в летние месяцы и показало хорошие результаты по лечению ковидных пациентов: здесь успешно прошел лечение и был выписан 161 человек.Всего в КЧР развеернуто 865 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе 5 ковидных госпиталей и 1 инфекционного отделения. Количество госпитализированных на сегодняшний день — 684 человека.Ранее глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> поручил руководителю регионального минздрава "ежедневого сверять потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты во всех медучреждениях республики, оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту".
https://ria.ru/20200607/1572599513.html
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рашид темрезов

В КЧР открылся резервный госпиталь на 80 мест для больных COVID-19

17:02 23.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЧЕРКЕССК, 23 окт — РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии приступил к работе резервный ковид-госпиталь с коечной мощностью 80 мест на базе республиканской̆ клинической больницы, сообщает пресс-служба главы региона.
В настоящее время в госпитале проходят лечение 11 пациентов.
В пресс-службе отметили, что медучреждение работало в летние месяцы и показало хорошие результаты по лечению ковидных пациентов: здесь успешно прошел лечение и был выписан 161 человек.
Всего в КЧР развеернуто 865 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе 5 ковидных госпиталей и 1 инфекционного отделения. Количество госпитализированных на сегодняшний день — 684 человека.
Ранее глава республики Рашид Темрезов поручил руководителю регионального минздрава "ежедневого сверять потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты во всех медучреждениях республики, оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту".
Госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией в Карачево-Черкесской республике - РИА Новости, 1920, 07.06.2020
7 июня, 20:22Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открыли пятый госпиталь для лечения больных коронавирусом
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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