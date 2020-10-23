https://ria.ru/20201023/gospital-1581230667.html

В КЧР открылся резервный госпиталь на 80 мест для больных COVID-19

В столице Карачаево-Черкесии приступил к работе резервный ковид-госпиталь с коечной мощностью 80 мест на базе республиканской̆ клинической больницы, сообщает... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:02

2020-10-23T17:02

2020-10-23T17:02

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 23 окт — РИА Новости. </strong>В столице Карачаево-Черкесии приступил к работе резервный ковид-госпиталь с коечной мощностью 80 мест на базе республиканской̆ клинической больницы, сообщает пресс-служба главы региона.В настоящее время в госпитале проходят лечение 11 пациентов.В пресс-службе отметили, что медучреждение работало в летние месяцы и показало хорошие результаты по лечению ковидных пациентов: здесь успешно прошел лечение и был выписан 161 человек.Всего в КЧР развеернуто 865 коек для больных коронавирусной инфекцией на базе 5 ковидных госпиталей и 1 инфекционного отделения. Количество госпитализированных на сегодняшний день — 684 человека.Ранее глава республики <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> поручил руководителю регионального минздрава "ежедневого сверять потребность и наличие лекарств и средств индивидуальной защиты во всех медучреждениях республики, оптимизировать схемы обслуживания больных по каждому населенному пункту".

https://ria.ru/20200607/1572599513.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов