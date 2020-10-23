https://ria.ru/20201023/goroda-1581195296.html

Эксперты назвали самые творческие города мира

РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:36

2020-10-23T17:36

2020-10-23T17:36

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Париж, Барселона и Дублин возглавили рейтинг самых креативных городов мира, <a href="https://euro-pulse.ru/news/parizh-barselona-i-dublin-vozglavili-rejting-samyh-kreativnyh-gorodov-mira" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс со ссылкой на исследование сервиса Infiki. В пятерку вошли также Лондон и Тель-Авив. Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Россия представлена Санкт-Петербургом, занявшим 36-ю строчку, и Москвой (на 41-й).Оценивались по девяти критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в инстаграме, плотность художественных галерей, музеев, музыкальных и стендап-клубов.В Париже насчитали больше монументов и статуй на единицу площади, чем во всех других городах, вошедших в рейтинг. Столица Франции также может похвастаться самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в инстаграме фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.

https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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