https://ria.ru/20201023/goroda-1581195296.html
Эксперты назвали самые творческие города мира
РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:36
2020-10-23T17:36
2020-10-23T17:36
туризм
туризм
города
новости - туризм
москва
лондон
тель-авив
барселона (город)
дублин
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Париж, Барселона и Дублин возглавили рейтинг самых креативных городов мира, <a href="https://euro-pulse.ru/news/parizh-barselona-i-dublin-vozglavili-rejting-samyh-kreativnyh-gorodov-mira" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс со ссылкой на исследование сервиса Infiki. В пятерку вошли также Лондон и Тель-Авив. Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Россия представлена Санкт-Петербургом, занявшим 36-ю строчку, и Москвой (на 41-й).Оценивались по девяти критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в инстаграме, плотность художественных галерей, музеев, музыкальных и стендап-клубов.В Париже насчитали больше монументов и статуй на единицу площади, чем во всех других городах, вошедших в рейтинг. Столица Франции также может похвастаться самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в инстаграме фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
москва
лондон
тель-авив
барселона (город)
дублин
париж
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, города, новости - туризм, москва, лондон, тель-авив, барселона (город), дублин, париж, санкт-петербург
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Париж, Барселона и Дублин возглавили рейтинг самых креативных городов мира, сообщает
ЕвроПульс со ссылкой на исследование сервиса Infiki.
В пятерку вошли также Лондон и Тель-Авив. Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Россия представлена Санкт-Петербургом, занявшим 36-ю строчку, и Москвой (на 41-й).
Оценивались по девяти критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в инстаграме, плотность художественных галерей, музеев, музыкальных и стендап-клубов.
В Париже насчитали больше монументов и статуй на единицу площади, чем во всех других городах, вошедших в рейтинг. Столица Франции также может похвастаться самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в инстаграме фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.