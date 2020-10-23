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Туризм
https://ria.ru/20201023/goroda-1581195296.html
Эксперты назвали самые творческие города мира
РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:36
2020-10-23T17:36
туризм
туризм
города
новости - туризм
москва
лондон
тель-авив
барселона (город)
дублин
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Париж, Барселона и Дублин возглавили рейтинг самых креативных городов мира, <a href="https://euro-pulse.ru/news/parizh-barselona-i-dublin-vozglavili-rejting-samyh-kreativnyh-gorodov-mira" target="_blank">сообщает</a> ЕвроПульс со ссылкой на исследование сервиса Infiki. В пятерку вошли также Лондон и Тель-Авив. Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Россия представлена Санкт-Петербургом, занявшим 36-ю строчку, и Москвой (на 41-й).Оценивались по девяти критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в инстаграме, плотность художественных галерей, музеев, музыкальных и стендап-клубов.В Париже насчитали больше монументов и статуй на единицу площади, чем во всех других городах, вошедших в рейтинг. Столица Франции также может похвастаться самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в инстаграме фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
москва
лондон
тель-авив
барселона (город)
дублин
париж
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Новости
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туризм, города, новости - туризм, москва, лондон, тель-авив, барселона (город), дублин, париж, санкт-петербург

Эксперты назвали самые творческие города мира

17:36 23.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТуристы обедают на Вандомской площади в Париже.
Туристы обедают на Вандомской площади в Париже. - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Париж, Барселона и Дублин возглавили рейтинг самых креативных городов мира, сообщает ЕвроПульс со ссылкой на исследование сервиса Infiki.
В пятерку вошли также Лондон и Тель-Авив. Всего в рейтинг попали 75 городов мира. Россия представлена Санкт-Петербургом, занявшим 36-ю строчку, и Москвой (на 41-й).
Оценивались по девяти критериям, среди которых – количество фотографий стрит-арта в инстаграме, плотность художественных галерей, музеев, музыкальных и стендап-клубов.
В Париже насчитали больше монументов и статуй на единицу площади, чем во всех других городах, вошедших в рейтинг. Столица Франции также может похвастаться самой высокой плотностью музыкальных клубов, театров и опубликованных в инстаграме фотографий объектов уличного искусства. В Барселоне оказалась самая высокая плотность музеев, а в Дублине – стендап-клубов.
Благовещенский собор и церковь Всемилостивого Спаса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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