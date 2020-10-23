https://ria.ru/20201023/azerbaydzhan-1581283498.html
Баку опроверг сообщения об уничтожении своего спецназа на юге Карабаха
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении на юге Карабаха подразделения азербайджанского спецназа. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T22:10
2020-10-23T22:10
2020-10-23T22:10
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
москва
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579074087_0:103:3276:1946_1400x0_80_0_0_9c2ad81dcbb35f1eb48633f64c8517d9.jpg
<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении на юге Карабаха подразделения азербайджанского спецназа.Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении на юге <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> крупного подразделения азербайджанского спецназа, захвате техники и пленении азербайджанского военнослужащего."Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев является продуктом тревожных ночных сновидений представителей министерства обороны этой страны", - заявило министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Как утверждает азербайджанское ведомство, "войска ВС Азербайджана полностью прорвали линию обороны противника, нанеся ему тяжелые удары по всем направлениям". "Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта уничтожены разрозненные отряды добровольцев и боевая техника вооруженных сил Армении. Видеодоказательства будут предоставлены позже", - заявили в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
https://ria.ru/20201023/karabakh-1581226868.html
2
нагорный карабах
москва
сша
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579074087_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_78b732a1fc2eee22141a13050bf59191.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире