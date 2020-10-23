https://ria.ru/20201023/azerbaydzhan-1581283498.html

Баку опроверг сообщения об уничтожении своего спецназа на юге Карабаха

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении на юге Карабаха подразделения азербайджанского спецназа. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:10

2020-10-23T22:10

2020-10-23T22:10

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорный карабах

москва

сша

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 23 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> опровергло сообщения армянской стороны об уничтожении на юге Карабаха подразделения азербайджанского спецназа.Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении на юге <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> крупного подразделения азербайджанского спецназа, захвате техники и пленении азербайджанского военнослужащего."Распространенная армянской стороной информация о якобы уничтожении крупного подразделения азербайджанских спецназовцев является продуктом тревожных ночных сновидений представителей министерства обороны этой страны", - заявило министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>.Как утверждает азербайджанское ведомство, "войска ВС Азербайджана полностью прорвали линию обороны противника, нанеся ему тяжелые удары по всем направлениям". "Сегодня на Ходжавендском и Физулинском направлениях фронта уничтожены разрозненные отряды добровольцев и боевая техника вооруженных сил Армении. Видеодоказательства будут предоставлены позже", - заявили в <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581226868.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, москва, сша, армения, в мире