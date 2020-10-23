Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:38 23.10.2020 (обновлено: 22:39 23.10.2020)
© Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкВооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Скриншот видео
© Минобороны Азербайджана
БАКУ, 23 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВС страны не совершают полеты над территорией Армении.
Ранее в пятницу пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила об уничтожении беспилотника ВС Азербайджана на северо-востоке Армении.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы сбитии и падении БПЛА Азербайджана на территории Армении является ложью. Заявляем, что БПЛА Азербайджана не совершают полеты над территорией Армении", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
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