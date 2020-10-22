МВД Грузии подтвердило передачу полумиллиона долларов захватчику банка
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.
Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.
Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.
Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.
Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.
Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.
"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.
Возбуждено уголовное дело.