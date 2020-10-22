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МВД Грузии подтвердило передачу полумиллиона долларов захватчику банка
Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что правоохранители передали требуемую денежную сумму захватчику филиала банка Грузии в Зугдиди. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:25
2020-10-22T17:25
захват заложников в грузинском банке
вахтанг гомелаури
зугдиди
мвд грузии
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vakhtang_Gomelauri/" target="_blank" data-auto="true">Вахтанг Гомелаури</a> подтвердил, что правоохранители передали требуемую денежную сумму захватчику филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
зугдиди
грузия
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захват заложников в грузинском банке, вахтанг гомелаури, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире

МВД Грузии подтвердило передачу полумиллиона долларов захватчику банка

17:25 22.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Полицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что правоохранители передали требуемую денежную сумму захватчику филиала банка Грузии в Зугдиди.
"Для меня и нашего руководства самым важным является жизнь человека. Не существует никакой цены жизни человека, будет это 10 или 100 миллионов. Скрывать нечего, какая разница, сколько он забрал. Речь шла о половине миллиона долларов, эта сумма много раз называлась", - заявил Гомелаури журналистам.
"Он вооружен, снял чеку с гранаты": захват заложников в Зугдиди
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

Полицейский возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
1 из 7

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

Отцепленная улица рядом с филиалом Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
2 из 7

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

© Sputnik / Стрингер
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди
3 из 7

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Sputnik

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

Автомобиль скорой помощи недалеко от места захвата заложников в Зугдиди
4 из 7

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

© Sputnik
© AFP 2020 / Stringer

Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.

Полицейские возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
5 из 7

Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.

© AFP 2020 / Stringer
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.

Автомобили полиции возле филиала Банка Грузии в центре Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
6 из 7

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Sputnik

Возбуждено уголовное дело.

Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди
7 из 7

Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik
1 из 7

"Захватчик стоит рядом со мной, он вооружен, снял чеку с гранаты и постоянно держит ее в руках", — рассказал один из заложников.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 7

Сначала в здании находились, предположительно, 30 человек, но пожилым людям позволили уйти.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 7

Один из заложников успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 7

Некоторые убежали через крышу и пожарную лестницу.

© Sputnik
5 из 7

Правоохранители несколько часов вели переговоры с захватчиком, чтобы освободить людей.

© AFP 2020 / Stringer
6 из 7

"Мы имеем дело с тяжелейшим случаем", — заявили в Министерстве внутренних дел страны.

© Sputnik / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 7

Возбуждено уголовное дело.

© Sputnik
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
 
Захват заложников в грузинском банкеВахтанг ГомелауриЗугдидиМВД ГрузииГрузияВ мире
 
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