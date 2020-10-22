https://ria.ru/20201022/zugdidi-1581043914.html

МВД Грузии подтвердило передачу полумиллиона долларов захватчику банка

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что правоохранители передали требуемую денежную сумму захватчику филиала банка Грузии в Зугдиди. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:25

2020-10-22T17:25

2020-10-22T17:25

захват заложников в грузинском банке

вахтанг гомелаури

зугдиди

мвд грузии

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_0:15:1196:687_1400x0_80_0_0_9374e5bc976a5fe34e9d55157d3014b0.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_Vakhtang_Gomelauri/" target="_blank" data-auto="true">Вахтанг Гомелаури</a> подтвердил, что правоохранители передали требуемую денежную сумму захватчику филиала банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.

зугдиди

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в грузинском банке, вахтанг гомелаури, зугдиди, мвд грузии, грузия, в мире