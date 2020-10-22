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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201022/yugra-1581051052.html
В Югре появятся арт-резиденции для поддержки креативных индустрий
Арт-резиденции для поддержки субъектов креативных индустрий появятся в четырех городах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила глава региона Наталья... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:51
2020-10-22T17:51
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
совет федерации рф
наталья комарова
нижневартовск
ханты-мансийск
экономика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Арт-резиденции для поддержки субъектов креативных индустрий появятся в четырех городах <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a>, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Ранее власти Югры информировали о разработке законопроекта о креативных индустриях, он позволит создать в регионе благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также создания объектов интеллектуальной собственности. Разработать документ Комарова поручила профильным департаментам окружного правительства, закон в конце июля приняла дума Югры. Правовая база даст властям возможность поддерживать, в том числе финансово, субъекты креативных индустрий.В четверг Комарова приняла участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a> "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов". Она, в частности, отметила, что в ближайшие три-четыре года в Югре будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий, которая должна обеспечить условия для реализации проектов, а также их коммерциализации."Ключевыми звеньями экосистемы станут арт-резиденции. Первые из них будут открыты в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Nizhnevartovsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижневартовске</a>. Следом будут <a href="http://ria.ru/location_Surgut/" target="_blank" data-auto="true">Сургут</a> и <a href="http://ria.ru/location_Njagan/" target="_blank" data-auto="true">Нягань</a>. Они будут оказывать поддержку субъектам креативных индустрий на всех стадиях жизненного цикла", - сказала Комарова.По ее словам, власти региона рассчитывают, что создаваемая инфраструктура поспособствует росту числа субъектов креативных индустрий в Югре и обеспечит рост объема производимой ими продукции. Реализация плана позволит округу к 2024 году довести вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт, составляющий 4 триллиона рублей, как минимум до 0,5%."Также будет идти обучение навыкам креативного предпринимательского мышления на базе образовательных организаций и арт-резиденций. Нам нужны к 2024 году не менее 5 тысяч человек, чтобы решить вышеназванные задачи", - уточнила губернатор Югры. Она назвала этот проект "инвестициями с отложенным эффектом", которые направлены на формирование человеческого капитала, нового взгляда на творчество и креативных навыков.
https://ria.ru/20201014/arena-1579846454.html
https://ria.ru/20201009/yugra-1579037259.html
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ханты-мансийский автономный округ, совет федерации рф, наталья комарова, нижневартовск, ханты-мансийск, экономика

В Югре появятся арт-резиденции для поддержки креативных индустрий

17:51 22.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 окт - РИА Новости. Арт-резиденции для поддержки субъектов креативных индустрий появятся в четырех городах Ханты-Мансийского автономного округа, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Ранее власти Югры информировали о разработке законопроекта о креативных индустриях, он позволит создать в регионе благоприятные условия для творчества, культуры и науки, а также создания объектов интеллектуальной собственности. Разработать документ Комарова поручила профильным департаментам окружного правительства, закон в конце июля приняла дума Югры. Правовая база даст властям возможность поддерживать, в том числе финансово, субъекты креативных индустрий.
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В четверг Комарова приняла участие в заседании совета по развитию социальных инноваций при Совете Федерации "Креативные индустрии. Современные тренды развития регионов". Она, в частности, отметила, что в ближайшие три-четыре года в Югре будет сформирована экосистема поддержки и развития креативных индустрий, которая должна обеспечить условия для реализации проектов, а также их коммерциализации.
"Ключевыми звеньями экосистемы станут арт-резиденции. Первые из них будут открыты в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Следом будут Сургут и Нягань. Они будут оказывать поддержку субъектам креативных индустрий на всех стадиях жизненного цикла", - сказала Комарова.
По ее словам, власти региона рассчитывают, что создаваемая инфраструктура поспособствует росту числа субъектов креативных индустрий в Югре и обеспечит рост объема производимой ими продукции. Реализация плана позволит округу к 2024 году довести вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт, составляющий 4 триллиона рублей, как минимум до 0,5%.
"Также будет идти обучение навыкам креативного предпринимательского мышления на базе образовательных организаций и арт-резиденций. Нам нужны к 2024 году не менее 5 тысяч человек, чтобы решить вышеназванные задачи", - уточнила губернатор Югры. Она назвала этот проект "инвестициями с отложенным эффектом", которые направлены на формирование человеческого капитала, нового взгляда на творчество и креативных навыков.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округСовет Федерации РФНаталья КомароваНижневартовскХанты-МансийскЭкономика
 
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