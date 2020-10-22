https://ria.ru/20201022/vulkan-1580924107.html

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T01:56

2020-10-22T01:56

2020-10-22T01:57

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

вулкан

происшествия

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>".Отмечается, что сейчас вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.По данным учёных, извержение произошло в соответствии с прогнозом.Первые сообщения о готовящемся извержении вулкана Безымянный действительно появились 4 октября. Тогда краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> предупредил, что активность исполина в первую очередь будет представлять опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, было заявлено о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах.В свою очередь, как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловое облако на высоте 9 километров над уровнем моря сейчас имеет длину 44 километра к северо-западу и 36 километров к северо-востоку. Безымянному установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности. По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах пока не зафиксировано.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.

https://ria.ru/20201004/vulkan-1578179695.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

усть-камчатский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, вулкан, происшествия