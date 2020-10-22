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На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный
Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T01:56
2020-10-22T01:57
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
усть-камчатский район
вулкан
происшествия
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>".Отмечается, что сейчас вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.По данным учёных, извержение произошло в соответствии с прогнозом.Первые сообщения о готовящемся извержении вулкана Безымянный действительно появились 4 октября. Тогда краевой главк <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> предупредил, что активность исполина в первую очередь будет представлять опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, было заявлено о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах.В свою очередь, как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловое облако на высоте 9 километров над уровнем моря сейчас имеет длину 44 километра к северо-западу и 36 километров к северо-востоку. Безымянному установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности. По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах пока не зафиксировано.Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a> и 350 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Petropavlovsk_Kamchatskijj/" target="_blank" data-auto="true">Петропавловска-Камчатского</a>. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.
https://ria.ru/20201004/vulkan-1578179695.html
камчатский край
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российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, усть-камчатский район, вулкан, происшествия

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

01:56 22.10.2020 (обновлено: 01:57 22.10.2020)
 
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАНЛавовый купол вулкана Безымянный
Лавовый купол вулкана Безымянный - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 окт — РИА Новости. Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке, он выбросил пепел на высоту около десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал ФИЦ "Единой геофизической службы РАН".
"В четверг 22 октября началось извержение вулкана Безымянный. Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8.22 по камчатскому времени (23.22 21 октября мск). По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас вулкан частично закрыт облачностью, поэтому более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.
По данным учёных, извержение произошло в соответствии с прогнозом.
"Первые устойчивые признаки готовящегося извержения появились ещё в начале месяца, и к 4 октября было получено первое прогнозное заключение", - заявляют специалисты.
Первые сообщения о готовящемся извержении вулкана Безымянный действительно появились 4 октября. Тогда краевой главк МЧС предупредил, что активность исполина в первую очередь будет представлять опасность для туристов и любителей экстремального спорта, в том числе предпочитающих посещать вулканы в период извержений и арендующих для этого малые воздушные суда. Кроме того, было заявлено о возможном выпадении пепла в близлежащих населенных пунктах.
В свою очередь, как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пепловое облако на высоте 9 километров над уровнем моря сейчас имеет длину 44 километра к северо-западу и 36 километров к северо-востоку. Безымянному установлен наивысший "красный" цветовой код авиационной опасности. По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах пока не зафиксировано.
Вулканы Камчатки - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 13:59Туризм
Ученые заявили о возросшей вероятности извержения вулкана на Камчатке
Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 350 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота его достигает 3 километров. Предыдущее мощное эксплозивное извержение вулкана произошло в прошлом году.
 
Российская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийУсть-Камчатский районВулканПроисшествия
 
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