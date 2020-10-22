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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/vstrecha-1580985824.html
Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но, по словам главы... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:18
2020-10-22T13:36
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 22 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Николом Пашиняном</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, но, по словам главы республики, он не получал приглашения от российского коллеги <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> для визита в столицу РФ."Да, это (встреча – ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Всё зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки", - сказал Алиев в интервью японской газете <a href="https://www.nikkei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Nikkei</a>.По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву."Я неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина. Даже несколько раз в год. Так что эти контакты высокого уровня – привычное явление между странами-партнерами и соседями. Президент Путин также неоднократно посещал Азербайджан", - сказал Алиев.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580980893.html
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580960975.html
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россия, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве

13:18 22.10.2020 (обновлено: 13:36 22.10.2020)
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но, по словам главы республики, он не получал приглашения от российского коллеги Владимира Путина для визита в столицу РФ.
"Да, это (встреча – ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Всё зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки", - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.
По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву.
"Я неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина. Даже несколько раз в год. Так что эти контакты высокого уровня – привычное явление между странами-партнерами и соседями. Президент Путин также неоднократно посещал Азербайджан", - сказал Алиев.
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
13:03Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Кремле сожалеют, что Баку и Ереван не соблюдают соглашения по Карабаху
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
11:36Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Глава Карабаха записал видеообращение к соотечественникам с передовой
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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