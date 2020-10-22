Алиев не исключил встречи с Пашиняном в Москве
13:18 22.10.2020 (обновлено: 13:36 22.10.2020)
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 22 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не исключает возможности встретиться с премьером Армении Николом Пашиняном в Москве, но, по словам главы республики, он не получал приглашения от российского коллеги Владимира Путина для визита в столицу РФ.
"Да, это (встреча – ред.) возможно. Такие встречи происходили и раньше. Всё зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки", - сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei.
По словам главы Азербайджана, он не получал приглашения от Путина посетить Москву.
"Я неоднократно посещал с визитом Москву по приглашению президента Путина. Даже несколько раз в год. Так что эти контакты высокого уровня – привычное явление между странами-партнерами и соседями. Президент Путин также неоднократно посещал Азербайджан", - сказал Алиев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.