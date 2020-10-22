https://ria.ru/20201022/urozhay-1580928051.html

Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах

Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей, на восстановление... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:48

2020-10-22T05:48

2020-10-22T06:59

россия

москва

сергей диденко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

амурская область

вологодская область

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской областей</a>, на восстановление земель может понадобиться более двух лет, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые отмечают, что затопленные водой участки будут восстанавливаться в течение двух и более лет и только при условии проведения рекультивационных работ."Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году. Для минимизации ущерба, который будет относиться к критериям чрезвычайных ситуаций, рекомендуем начальникам главных управлений <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Didenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Диденко</a>.

https://ria.ru/20201018/urozhay-1580194815.html

россия

москва

амурская область

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, сергей диденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, вологодская область, общество