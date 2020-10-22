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Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах
Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей, на восстановление... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:48
2020-10-22T06:59
россия
москва
сергей диденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
амурская область
вологодская область
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской областей</a>, на восстановление земель может понадобиться более двух лет, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).Ученые отмечают, что затопленные водой участки будут восстанавливаться в течение двух и более лет и только при условии проведения рекультивационных работ."Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году. Для минимизации ущерба, который будет относиться к критериям чрезвычайных ситуаций, рекомендуем начальникам главных управлений <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Didenko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Диденко</a>.
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россия
москва
амурская область
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россия, москва, сергей диденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), амурская область, вологодская область, общество

Россиян предупредили о возможной гибели урожая в двух регионах

05:48 22.10.2020 (обновлено: 06:59 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Переувлажнение почвы в результате обильных дождей и паводка может привести к гибели урожая на территории Амурской и Вологодской областей, на восстановление земель может понадобиться более двух лет, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Ученые отмечают, что затопленные водой участки будут восстанавливаться в течение двух и более лет и только при условии проведения рекультивационных работ.
"Если своевременно не приступить к таким работам, то это может существенно отразиться на урожае в следующем году. Для минимизации ущерба, который будет относиться к критериям чрезвычайных ситуаций, рекомендуем начальникам главных управлений МЧС указанных субъектов инициировать рассмотрение данного вопроса на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - приводятся на сайте ВНИИ ГОЧС слова начальника института Сергея Диденко.
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РоссияМоскваСергей ДиденкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьВологодская областьОбщество
 
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