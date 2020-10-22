https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html

"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского

Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу Владимира Зеленского на посту президента... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T03:04

2020-10-22T03:04

2020-10-22T12:14

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

донбасс

нато

владимир зеленский

украина

в мире

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"Сдал с потрохами": на Украине словесно разнесли Зеленского

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> на посту президента Украины.Лесик считает, что Зеленский продолжает курс на вступление Украины в ЕС и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, а других планов у него нет.Он также раскритиковал Зеленского за политику в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".

https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html

донбасс

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, донбасс, нато, владимир зеленский, украина, в мире