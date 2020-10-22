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"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского
Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу Владимира Зеленского на посту президента... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T03:04
2020-10-22T12:14
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
донбасс
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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"Сдал с потрохами": на Украине словесно разнесли Зеленского
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. </strong>Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a> на посту президента Украины.Лесик считает, что Зеленский продолжает курс на вступление Украины в ЕС и <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, а других планов у него нет.Он также раскритиковал Зеленского за политику в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".
https://ria.ru/20201006/zelenskiy-1578335994.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, донбасс, нато, владимир зеленский, украина, в мире

"Сдал с потрохами": украинский политик жестко раскритиковал Зеленского

03:04 22.10.2020 (обновлено: 12:14 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Андрей Лесик раскритиковал работу Владимира Зеленского на посту президента Украины.
Лесик считает, что Зеленский продолжает курс на вступление Украины в ЕС и НАТО, а других планов у него нет.

"Прекрасно понимаю, все, что он смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами", — сказал политик в эфире NEWSONE.

Он также раскритиковал Зеленского за политику в Донбассе, назвав действия киевских властей "хождением по кругу".
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