https://ria.ru/20201022/ukraina-1580874056.html

Украина решила использовать "Газпром" как вечного спонсора

На днях на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" появилось интервью генерального директора этой компании Сергея Макогона, в котором он рассказал РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:00

2020-10-22T08:11

сергей макогон

северный поток — 2

газпром

украина

авторы

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На днях на сайте ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" появилось <a href="https://tsoua.com/news/analitychna-rozmova-sergij-makogon-generalnyj-dyrektor-operator-gazotransportnoyi-systemy-ukrayiny/" target="_blank">интервью</a> генерального директора этой компании <a href="https://ria.ru/person_sergey-makogon" target="_blank">Сергея Макогона</a>, в котором он рассказал о сегодняшнем состоянии и перспективах украинской газотранспортной системы.Несмотря на признание факта избыточности существующей мощности украинской ГТС, господин Макогон будущее своей компании видит в довольно радужных тонах. И не в последнюю очередь благодаря грядущим "перемогам" над "Газпромом", которые он рассчитывает одержать при помощи Евросоюза.Любопытно, что четко озвученное намерение главы "Оператора ГТС" "продолжать борьбу с "Газпромом" отлично уживается в его голове с непониманием сомнений "Газпрома" в своем украинском партнере, а расчет на помощь Евросоюза в противостоянии с "Газпромом" — с продолжением критики "<a href="https://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2" target="_blank">Северного потока — 2</a>", в значительной степени профинансированного европейскими компаниями.Но дело, конечно, не в высказываниях лично Сергея Макогона — они полностью соответствуют политике украинской власти в газовом вопросе. А вот получится ли реализовать заявленные планы, пока большой вопрос. Две тысячи девятнадцатый год показал, что даже при слабой и непоследовательной позиции украинская сторона может "перемогать" "Газпром" — благодаря инструментам давления Запада, выходящим далеко за рамки экономической конкуренции. В то же время и сам "Газпром" создал условия для своего поражения, попав в юридические силки Стокгольмского арбитража по договору транзита через Украину и не успев достроить "Северный поток — 2"."Оператор ГТС Украины" — естественная монополия, с 1 января 2020 года обеспечивающая транспортировку природного газа потребителям Украины и стран Европы. ООО было создано в 2019 году, когда был произведен анбандлинг "Нафтогаза Украины" в рамках выполнения обязательств Украины перед Энергетическим сообществом по обеспечению независимости "Оператора ГТС Украины". Владельцем "Оператора ГТС Украины" является государство Украина в лице Министерства финансов. "Оператор ГТС" управляет 33 тысячами километров трубопроводов с 57 компрессорными станциями, 33 газоизмерительными станциями и 1389 газораспределительными станциями.Кстати, именно из-за выделения "Оператора ГТС" из "дочки" "Нафтогаза" "Укртрансгаза" последний в текущем году <a href="https://delo.ua/business/dohody-ukrtransgaza-v-2020-godu-upali-v-10-raz-374036/" target="_blank">потерял</a> более 90 процентов своих прежних доходов. "Укртрансгаз" теперь управляет только подземными хранилищами газа и за девять месяцев получил доход 4,5 миллиарда гривен. "Оператор ГТС" за тот же срок получил от "Газпрома" более 1,25 миллиарда долларов — при 40-процентном сокращении объемов транзита его оплата сократилась в чуть меньшей степени.Интервью глава украинского "Оператора ГТС" <a href="https://blogs.platts.com" target="_blank">давал</a> S&P Global Platts — одной из ведущих компаний, публикующей информацию, эталонные цены и аналитические материалы для рынков энергоносителей и сырьевых товаров. То есть рассчитано оно было прежде всего не на внутреннего потребителя.Основное внимание СМИ привлек ответ Сергея Макогона на вопрос о будущем украинской ГТС после окончания действия контракта с "Газпромом". Начало ответа ознаменовалось нелепым заявлением о том, что Украина, "как и раньше, возможно, является крупнейшим рынком газа во всей Европе" и "наращивает потребление". Лет 25 назад Украина и правда была крупнейшим потребителем газа, а 15 лет назад входила в число крупнейших потребителей, но сегодня утилизировала большую часть своей промышленности и потребляет его в три раза меньше, чем Германия, в 2,5 — чем Великобритания и так далее. Что же касается потребления, то оно на Украине стабильно падает последние десять лет.Но спустя несколько вопросов правда из интервьюируемого все же полилась. Попугав потерей гибкости в обеспечении Европы газом в случае ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2", Макогон проговорился: "Нам не нужна имеющаяся сейчас компрессорная мощность. Нам придется поэтапно отказаться от 60-70 процентов мощностей... Наша ГТС способна транспортировать 145 миллиардов кубометров газа в год из России в Европу, но в следующем году транзит составит всего 40 миллиардов кубометров. Нам нужно будет уменьшить наши мощности для сокращения расходов. Мы имеем детальный план и уже определили компрессорные станции, которые будут сокращены".Но при таком радикальном сокращении мощностей планируется освоить около 1,5 миллиарда долларов на "критические инвестиции в ГТС". Другими словами, Украина смирилась с утратой как минимум основной части российского транзита после 2024 года. Не менее показательным был ответ на вопрос о возможности получения "Газпромом" лицензии для работы на украинском рынке, который остался практически незамеченным. Сергей Макогон заявил, что лицензия для транзита не нужна. И даже участие третьего лица в договоре ("Нафтогаза Украины") было излишним, поскольку родившееся прямо в ходе российско-украинских переговоров ООО "Оператор ГТС Украины" — надежный партнер. После чего перешел к обсуждению вопроса торговли российским газом на восточной границе Украины, куда, по его мнению, должна быть перенесена точка передачи газа для всех европейских потребителей.То есть, с одной стороны, не обсуждается даже гипотетическая вероятность допуска "Газпрома" на украинский рынок. С другой — от России требуют перенести точку передачи газа и декларируют — "будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Евросоюза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу". Последний тезис был повторен несколько раз. Россия, напомним, не является участником Энергетической хартии, которая выписана в интересах стран-потребителей и предписывает участникам давать доступ к своим транзитным мощностям. Но этот факт никого не смущает.Резюмируя, можно сформулировать основные направления газовой политики Украины на обозримую перспективу:1) существенно сократить мощности ГТС, смирившись с утратой большей части транзита;2) продолжить конфронтацию с "<a href="https://ria.ru/organization_Gazprom" target="_blank">Газпромом</a>" и пытаться обеспечить максимально безбедное существование остатков ГТС за счет "Газпрома";3) ни в коем случае не препятствовать проникновению европейских компаний на украинский газовый рынок.По факту с большой долей вероятности безбедное существование остатков ГТС будут обеспечивать местные потребители за счет опережающего роста цен в сравнении с потребителями европейскими. Что на Украине и так наблюдается в последние шесть лет, даже невзирая на действительно имевшую место "перемогу" над "Газпромом".

https://ria.ru/20201019/tranzit-1580535396.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/gaz-1580518371.html

https://ria.ru/20201019/moschnosti-1580549243.html

https://ria.ru/20201020/sanktsii-1580742259.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574769002.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

сергей макогон, северный поток — 2, газпром, украина, авторы