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МИД оценил угрозу распространения терроризма в Карабахе
Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне нагорно-карабахского конфликта, военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:15
2020-10-22T17:16
мария захарова
нагорный карабах
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
башар асад
сергей нарышкин
турция
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне нагорно-карабахского конфликта, военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>."Могу вас заверить, что непубличная работа ведется очень активно, потому что это действительно для нас является серьезной проблемой", - подчеркнула Захарова.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Анкара это категорически отвергает.В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a> также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорный карабах
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мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), башар асад, сергей нарышкин, турция, сирия, в мире

МИД оценил угрозу распространения терроризма в Карабахе

17:15 22.10.2020 (обновлено: 17:16 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне нагорно-карабахского конфликта, военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Военные эксперты, представители соответствующих ведомств держат этот вопрос на плотном контроле. Он нас беспокоит. Мы об этом говорили, в том числе и публично", - заявила Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос, как будет реагировать Россия, если возникнет угроза распространения иностранных террористов в регионе после переброски их Турцией из Сирии.

"Могу вас заверить, что непубличная работа ведется очень активно, потому что это действительно для нас является серьезной проблемой", - подчеркнула Захарова.
Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Анкара это категорически отвергает.
В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.
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Мария ЗахароваНагорный КарабахМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Башар АсадСергей НарышкинТурцияСирияВ мире
 
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