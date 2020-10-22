https://ria.ru/20201022/terroristy-1581040436.html

МИД оценил угрозу распространения терроризма в Карабахе

Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне нагорно-карабахского конфликта, военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:15

2020-10-22T17:15

2020-10-22T17:16

мария захарова

нагорный карабах

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

башар асад

сергей нарышкин

турция

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Москва обеспокоена возможным распространением терроризма в зоне нагорно-карабахского конфликта, военные эксперты держат вопрос на плотном контроле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a>."Могу вас заверить, что непубличная работа ведется очень активно, потому что это действительно для нас является серьезной проблемой", - подчеркнула Захарова.Сирийский лидер <a href="https://ria.ru/person_Bashar_Asad" target="_blank">Башар Асад</a> ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в <a href="https://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Анкара это категорически отвергает.В свою очередь глава Службы внешней разведки РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a> также сообщал, что по имеющейся у СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

нагорный карабах

турция

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, нагорный карабах, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), башар асад, сергей нарышкин, турция, сирия, в мире