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Ученый оценил скорость изменения температуры в современном мире
Скорость изменения температуры в современности в 40 раз превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления, сказал ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:03
2020-10-22T15:03
арктический и антарктический нии
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Скорость изменения температуры в современности в 40 раз превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления, сказал ведущий научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Arkticheskijj_i_antarkticheskijj_NII/" target="_blank" data-auto="true">Арктического и Антарктического НИИ</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> Алексей Екайкин, выступая на заседании "Валдайского клуба" в четверг.Он уточнил, что столь стремительное потепление связано с влиянием человека на климат. Скорость нынешнего потепления составляет 1,5 градуса за сто лет. По прогнозам ученых, она будет нарастать.
https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html
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арктический и антарктический нии, санкт-петербург

Ученый оценил скорость изменения температуры в современном мире

15:03 22.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрохожие в сквере у Морского вокзала в Сочи
Прохожие в сквере у Морского вокзала в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Скорость изменения температуры в современности в 40 раз превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления, сказал ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин, выступая на заседании "Валдайского клуба" в четверг.
"Предыдущее глобальное потепление началось 20 тысяч назад, когда начался переход от последнего максимума оледенения, ледникового периода к нашей современной межледниковой эпохе. Тогда за 10 тысяч лет температура поднялась где-то на четыре градуса. Сейчас скорость потепления примерно в 40 раз больше, чем тогда, во время глобальных перестроек нашей планеты", - сказал Екайкин.
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Он уточнил, что столь стремительное потепление связано с влиянием человека на климат. Скорость нынешнего потепления составляет 1,5 градуса за сто лет. По прогнозам ученых, она будет нарастать.
 
Арктический и антарктический НИИСанкт-Петербург
 
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