https://ria.ru/20201022/temperatura-1581009451.html

Ученый оценил скорость изменения температуры в современном мире

Скорость изменения температуры в современности в 40 раз превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления, сказал ведущий научный сотрудник... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:03

2020-10-22T15:03

2020-10-22T15:03

арктический и антарктический нии

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Скорость изменения температуры в современности в 40 раз превосходит этот параметр времен предыдущего глобального потепления, сказал ведущий научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Arkticheskijj_i_antarkticheskijj_NII/" target="_blank" data-auto="true">Арктического и Антарктического НИИ</a> <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> Алексей Екайкин, выступая на заседании "Валдайского клуба" в четверг.Он уточнил, что столь стремительное потепление связано с влиянием человека на климат. Скорость нынешнего потепления составляет 1,5 градуса за сто лет. По прогнозам ученых, она будет нарастать.

https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктический и антарктический нии, санкт-петербург