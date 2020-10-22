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Эксперт рассказал, как можно использовать старый смартфон
Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агенству "Прайм", как можно использовать старый смартфон. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:18
2020-10-22T08:30
интеллектуальный резерв
павел мясоедов
россия
смартфоны
технологии
экология
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" <a href="http://ria.ru/person_pavel-myasoedov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Мясоедов</a> рассказал агенству "<a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201022/832198916.html" target="_blank">Прайм</a>", как можно использовать старый смартфон.Мясоедов отметил, что выбрасывать старые телефоны – значит наносить вред экологии. Вместо этого собеседник агентства рекомендует продать гаджет, использовать как резервный или приспособить для творчества."Самый очевидный вариант использования старого телефона – продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием", — отмечает эксперт. Альтернативный вариант – оставить гаджет дома, сделав его резервным.
https://ria.ru/20201020/slezhka-1580566636.html
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интеллектуальный резерв, павел мясоедов, россия, смартфоны, технологии, экология, общество

Эксперт рассказал, как можно использовать старый смартфон

02:18 22.10.2020 (обновлено: 08:30 22.10.2020)
 
© Фото : Pixabay/Dean MoriartyЛюди с мобильными телефонами
Люди с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Pixabay/Dean Moriarty
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов рассказал агенству "Прайм", как можно использовать старый смартфон.
Мясоедов отметил, что выбрасывать старые телефоны – значит наносить вред экологии. Вместо этого собеседник агентства рекомендует продать гаджет, использовать как резервный или приспособить для творчества.
"Самый очевидный вариант использования старого телефона – продать его с рук или сдать в магазин, торгующий такой аппаратурой. Покупателям регулярно требуется подержанная техника. Также можно отдать устройство ребенку, который не имеет навыков обращения с дорогими гаджетами и может его разбить. Дешевая модель станет тренировочным пособием", — отмечает эксперт.
Альтернативный вариант – оставить гаджет дома, сделав его резервным.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Интеллектуальный РезервПавел МясоедовРоссияСмартфоныТехнологииЭкологияОбщество
 
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