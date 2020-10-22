https://ria.ru/20201022/soyuz-1580930821.html
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" благополучно вернулся на Землю
На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:38
2020-10-22T07:38
2020-10-22T11:42
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
иван вагнер
кристофер кэссиди
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди.Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в <u><a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank">Казахстане</a></u>.Корабль отделился от Международной космической станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Затем "Союз МС-16" разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки порядка 4g.На МКС остались <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank">Кэтлин Рубинс</a>. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.Как следует из трансляции "Роскомоса", спасатели уже достали из спускаемого аппарата "Союза" вернувшихся членов экипажа.Успешное завершениеКосмонавтов и астронавта поздравил с приземлением глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он также высоко отметил работу Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.
https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, иван вагнер, кристофер кэссиди, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, анатолий иванишин, казахстан
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди.
Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в Казахстане
.
Корабль отделился от Международной космической станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Затем "Союз МС-16" разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки порядка 4g.
На МКС остались Сергей Рыжиков
и Сергей Кудь-Сверчков
, а также американка Кэтлин Рубинс
. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.
Как следует из трансляции "Роскомоса", спасатели уже достали из спускаемого аппарата "Союза" вернувшихся членов экипажа.
Успешное завершение
Космонавтов и астронавта поздравил с приземлением глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он также высоко отметил работу Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.
"В 05:54 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-16" в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов — с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!" — написал Рогозин в твиттере.