https://ria.ru/20201022/soyuz-1580930821.html

Экипаж МКС на "Союзе МС-16" благополучно вернулся на Землю

На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T07:38

2020-10-22T07:38

2020-10-22T11:42

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

иван вагнер

кристофер кэссиди

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавтов "Роскосмоса" Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта НАСА Кристофера Кэссиди.Корабль "Союз МС-16" с двумя россиянами и одним американцем на борту ночью отстыковался от МКС и совершил посадку в <u><a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank">Казахстане</a></u>.Корабль отделился от Международной космической станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Затем "Союз МС-16" разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки порядка 4g.На МКС остались <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank">Кэтлин Рубинс</a>. Перед возвращением Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.Как следует из трансляции "Роскомоса", спасатели уже достали из спускаемого аппарата "Союза" вернувшихся членов экипажа.Успешное завершениеКосмонавтов и астронавта поздравил с приземлением глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он также высоко отметил работу Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов.

https://ria.ru/20201020/treschina-1580657358.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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