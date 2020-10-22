https://ria.ru/20201022/soyuz-1580928259.html
Экипаж МКС на "Союзе МС-16" вернулся на Землю
Корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в Казахстане, РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T05:57
2020-10-22T05:57
2020-10-22T11:42
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580941043_0:366:854:846_1400x0_80_0_0_be7e138f65d3e2ccbc88867ed4bb4c29.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>, следует из трансляции, которую ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.На борту корабля — российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. На станции остались <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> из России с <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> из США. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.Ранее в Центральном военном округе сообщали, что специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Кроме того, чтобы не инфицировать экипаж, количество личного состава на посадочной площадке ограничат.
https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580941043_0:373:854:1014_1400x0_80_0_0_2435bb3a7a5f838ae23b6927a32e5a56.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, казахстан