https://ria.ru/20201022/soyuz-1580928259.html

Экипаж МКС на "Союзе МС-16" вернулся на Землю

Корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от Международной космической станции с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в Казахстане, РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T05:57

2020-10-22T05:57

2020-10-22T11:42

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

казахстан

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-16", отстыковавшийся ночью от <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> с двумя россиянами и одним американцем на борту, совершил посадку в <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстане</a>, следует из трансляции, которую ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.На борту корабля — российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. На станции остались <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> из России с <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> из США. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.Ранее в Центральном военном округе сообщали, что специалисты поисково-спасательной группы проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию. Кроме того, чтобы не инфицировать экипаж, количество личного состава на посадочной площадке ограничат.

https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html

казахстан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, казахстан