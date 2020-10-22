Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
14:04 22.10.2020 (обновлено: 14:26 22.10.2020)
© AP PhotoЭдвард Сноуден
© AP Photo
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
"Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России",- сказал Кучерена.
По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".
Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что "с ним все в порядке"
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
22 сентября, 17:39Кучерена назвал сообщения CNN о планах Сноудена "очередной спекуляцией"