https://ria.ru/20201022/snouden-1580998088.html

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:26

анатолий кучерена

сша

россия

эдвард сноуден

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Экс-сотрудник спецслужб США <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдвард Сноуден</a> получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kucherena/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Кучерена</a>.По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что "с ним все в порядке"Сноуден в июне 2013 года передал газетам <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> и <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank">Guardian </a>ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.

https://ria.ru/20201001/snouden-1578077858.html

https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий кучерена, сша, россия, эдвард сноуден, общество