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https://ria.ru/20201022/snouden-1580998088.html
Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:04
2020-10-22T14:26
анатолий кучерена
сша
россия
эдвард сноуден
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Экс-сотрудник спецслужб США <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдвард Сноуден</a> получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Kucherena/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Кучерена</a>.По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что "с ним все в порядке"Сноуден в июне 2013 года передал газетам <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> и <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank">Guardian </a>ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
https://ria.ru/20201001/snouden-1578077858.html
https://ria.ru/20200922/kucherena-1577612830.html
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анатолий кучерена, сша, россия, эдвард сноуден, общество

Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России

14:04 22.10.2020 (обновлено: 14:26 22.10.2020)
 
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
"Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России",- сказал Кучерена.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
1 октября, 21:35
Американский суд потребовал от Сноудена более пяти миллионов долларов
По его словам, законодательство РФ позволяет ему получить бессрочный вид на жительство. Адвокат отметил, что процедура продления вида на жительство затянулась из-за ситуации с коронавирусом, но "теперь ответ получен".
Отвечая на вопрос, как Сноуден себя чувствует во время пандемии, Кучерена сказал, что "с ним все в порядке"
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года. В апреле адвокат Анатолий Кучерена сообщил РИА Новости, что Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России еще на три года.
Адвокат Анатолий Кучерена - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:39
Кучерена назвал сообщения CNN о планах Сноудена "очередной спекуляцией"
 
Анатолий КучеренаСШАРоссияЭдвард СноуденОбщество
 
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