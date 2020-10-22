https://ria.ru/20201022/shkoly-1581049276.html
Кравцов назвал ситуацию с коронавирусом в школах контролируемой
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с школах страны контролируемая, важно соблюдать существующие требования, заявил министр просвещения Сергей... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:44
2020-10-22T17:44
2020-10-22T17:54
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавирусной инфекции с школах страны контролируемая, важно соблюдать существующие требования, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей кравцов, общество