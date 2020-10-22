Кравцов назвал ситуацию с коронавирусом в школах контролируемой

"В целом по стране ситуация управляемая, контролируемая, каких-то серьезных опасений по поводу школ у нас нет. У нас немного закрытых школ и классов в связи с эпидемиологической ситуацией. Важно соблюдение тех требований, которые уже установлены. Мы видим, что если требования соблюдаются, серьезной опасности нет", - сказал Кравцов журналистам, отвечая на вопрос, собирается ли министерство ужесточать меры профилактики в школах из-за распространения коронавируса в стране.