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Голикова рассказала о будущем дистанционного обучения в школах
Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:45
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социальный навигатор
сн_образование
татьяна голикова
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.Так, вице-премьер добавила, что такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования. При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.
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социальный навигатор, сн_образование, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о будущем дистанционного обучения в школах

12:45 22.10.2020 (обновлено: 13:13 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Какое место дистанционное образование должно занять в школе: это должно быть постоянной частью процесса, или войти в федеральный образовательный стандарт, или это реагирование на сиюминутную ситуацию? Я являюсь сторонником первого подхода. Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни", - заявила Голикова в интервью, опубликованном в исследовании "Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России" на сайте РАНХиГС.
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Так, вице-премьер добавила, что такой подход позволит ребёнку выстроить индивидуальную траекторию обучения уже на ранних стадиях среднего образования. При этом, по ее словам, частные организации могут сыграть позитивную роль в этом вопросе.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеТатьяна ГоликоваОбщество
 
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