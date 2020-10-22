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МИД обвинил США в поддержке курдского сепаратизма в Сирии
Москва видит попытки Вашингтона оторвать курдов от сирийского государства и подогреть сепаратистские настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:25
2020-10-22T16:39
россия
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> видит попытки <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> оторвать курдов от сирийского государства и подогреть сепаратистские настроения, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Между тем, обстановка на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> вызывает растущее беспокойство. В частности, зафиксировали прозвучавшие на днях провокационные заявления сопредседателя исполнительного совета Совета демократической Сирии о том, что РФ якобы провалила миссию гаранта переговоров Рожавы с правительством Сирии. Примечательно, что буквально сразу после обвинений в адрес нашей страны очередной крупный американский конвой с военной техникой прибыл в Заевфратье с территории <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a>. Налицо непрекращающиеся попытки Вашингтона оторвать курдов от многоконфессионального сирийского государства, подогревая сепаратистские настроения", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "поступает информация об активизации исламистских радикалов, они просачиваются в контролируемые законными властями Сирии районы и вступают в локальные боестолкновения с сирийскими военными"."Последовательно призываем <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> и самопровозглашенные власти северо-востока к конструктивному диалогу с целью поиска взаимоприемлемых развязок", - добавила она.
https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html
россия
сирия
сша
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россия, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире

МИД обвинил США в поддержке курдского сепаратизма в Сирии

16:25 22.10.2020 (обновлено: 16:39 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Манбидж в Сирии
Город Манбидж в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва видит попытки Вашингтона оторвать курдов от сирийского государства и подогреть сепаратистские настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Между тем, обстановка на северо-востоке Сирии вызывает растущее беспокойство. В частности, зафиксировали прозвучавшие на днях провокационные заявления сопредседателя исполнительного совета Совета демократической Сирии о том, что РФ якобы провалила миссию гаранта переговоров Рожавы с правительством Сирии. Примечательно, что буквально сразу после обвинений в адрес нашей страны очередной крупный американский конвой с военной техникой прибыл в Заевфратье с территории Ирака. Налицо непрекращающиеся попытки Вашингтона оторвать курдов от многоконфессионального сирийского государства, подогревая сепаратистские настроения", - заявила Захарова на брифинге.
Она отметила, что "поступает информация об активизации исламистских радикалов, они просачиваются в контролируемые законными властями Сирии районы и вступают в локальные боестолкновения с сирийскими военными".
"Последовательно призываем Дамаск и самопровозглашенные власти северо-востока к конструктивному диалогу с целью поиска взаимоприемлемых развязок", - добавила она.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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