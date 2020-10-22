https://ria.ru/20201022/separatizm-1581028394.html
МИД обвинил США в поддержке курдского сепаратизма в Сирии
Москва видит попытки Вашингтона оторвать курдов от сирийского государства и подогреть сепаратистские настроения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:25
2020-10-22T16:25
2020-10-22T16:39
россия
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564209069_0:133:3169:1916_1400x0_80_0_0_de448c0a3a3fac4df4c419c2daeb44e3.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> видит попытки <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> оторвать курдов от сирийского государства и подогреть сепаратистские настроения, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Между тем, обстановка на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> вызывает растущее беспокойство. В частности, зафиксировали прозвучавшие на днях провокационные заявления сопредседателя исполнительного совета Совета демократической Сирии о том, что РФ якобы провалила миссию гаранта переговоров Рожавы с правительством Сирии. Примечательно, что буквально сразу после обвинений в адрес нашей страны очередной крупный американский конвой с военной техникой прибыл в Заевфратье с территории <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирака</a>. Налицо непрекращающиеся попытки Вашингтона оторвать курдов от многоконфессионального сирийского государства, подогревая сепаратистские настроения", - заявила Захарова на брифинге.Она отметила, что "поступает информация об активизации исламистских радикалов, они просачиваются в контролируемые законными властями Сирии районы и вступают в локальные боестолкновения с сирийскими военными"."Последовательно призываем <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a> и самопровозглашенные власти северо-востока к конструктивному диалогу с целью поиска взаимоприемлемых развязок", - добавила она.
https://ria.ru/20201008/neft-1578778925.html
россия
сирия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564209069_220:0:2951:2048_1400x0_80_0_0_457ab4a5cc0049ac7bc0240f2b36455b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, война в сирии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, сша, в мире